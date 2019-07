Mit sechs zu zwei Stimmen bei geheimer Wahl wurde Stimmenkönigin Anette Hilpert zur Ortsvorsteherin von Dittishausen gewählt. Vor der Wahl hatte sich Ludwig Olveira gemeldet, er hätte sich mit dem Gedanke getragen, dieses Amt zu übernehmen, doch die Wahl habe deutlich gezeigt, was die Dittishauser wollten. Deshalb schlug Olveira vor, Annette Hilpert zur Ortsvorsteherin zu wählen. Die 48-jährige Erzieherin bringt reichlich Erfahrung im Gemeinderat und Ortschaftsrat mit. Zum stellvertretenden Ortsvorsteher wurde der 51-jährige Landwirt Karl Heinz Rokoschoski gewählt. Seit zehn Jahren hat er dieses Amt schon inne und wurde dafür mit der Nadel des Gemeindetags bedacht.

Der Dittishauser Ortschaftsrat mit acht Sitzen ist zur je Hälfte mit erfahrenen Kommunalpolitikern und Newcomern besetzt. Bei der Vereidigung durch Bürgermeister Tobias Link stellte dieser die kommende und vergangen Arbeit für den Ort Ditishausen in den Mittelpunkt. Vereidigt wurden Anette Hilpert, Karlheinz Rokoschoski, Petra Vetter und Ludwig Speth sowie die Newcomer Alexander Maier, Ludwig Olveira, Hanna Kienzler und Bettina Willmann.

Zuvor hieß es für Ortsvorsteher Helmut Wölfle, der nicht mehr zur Wahl antrat, sich von seinem Ehrenamt und seinem Ortschaftsrat zu verabschieden. „Wir haben sehr viel in den letzten zehn Jahren geleistet“, so Wölfle. Link konnte dies mit weiteren Beispielen belegen, etwa der Sanierung des Hallenbads oder das schnelle Internet. Helmut Wölfe bedauerte die geringe Wahlbeteiligung und die vielen ungültigen Stimmen bei der Wahl in Dittishausen, „die Übersichtlichkeit fehlte“.

Bei der Verabschiedung des alten Ortschaftsrats hob Wölfle die Besonderheiten jedes einzelnen Rates hervor. Jeder wurde mit einer Urkunde, Buch und dem Löffinger Jubiläumssekt bedacht. Verabschiedet wurde Andre Glod, der sich vor allem auch bei der Aktion „ Unser Dorf hat Zukunft„ eingebracht und KuDitt gegründet hat. Nicht mehr im Rat sind Andreas Pfeifer und Andreas Gänsler. Auch die Wiedergewählten Anette Hilpert, Petra Vetter, Ludwig Speth und Karl Heinz Rokoschoski wurden mit den Urkunden und Geschenken bedacht. Sie hätten sich in den letzten Jahren engagiert für ihren Heimatort Dittishausen eingebracht. Nun stehen weitere Aufgaben vor dem neuen Rat, so Wölfle. Er selbst wird wohl auch wie der ausgeschiedene Ortsvorsteher von Unadingen, Elmar Fehrenbach, in einem anderen Rahmen verabschiedet werden, informiert Link.