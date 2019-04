Hoffnungsvolle Nachwuchstalente verzeichnet der Sportschützenverein Dittishausen. „Nun zeigen sich die Früchte einer intensiven und engagierten Jugendarbeit“, würdigt Oberschützenmeister Michael Reiner. Derzeit kann der Sportschützenverein Dittishausen auf zehn Nachwuchsschützen blicken. Im vergangenen Jahr kamen drei Neue dazu. Helena Nägele und Leon Larberg haben sich bei den Kreismeisterschaften in St. Georgen erfolgreich geschlagen. Erstmals startet Leon Larberg bei dieser Meisterschaft in der Disziplin Luftgewehr auf zehn Meter Entfernung. Auf Anhieb schaffte er Rang elf. Bei den jüngsten Pokalwettbewerben im Verein wurde er Dritter.

Ein echtes Nachwuchstalent ist die 14-jährige Helene Nägele, sie konnte mit derselben Disziplin auf dem Siegertreppchen landen, als Vizemeistern in der Gruppe Schüler 1 weiblich. Lediglich zwei Ringe trennte sie von der Siegerin. Im Vergleich mit der Gruppe „Schüler 1 männlich“ hätten die beiden Mädchen alle Jungs hinter sich gelassen. Der Vergleich zum letzten Jahr zeigt die Steigerung der Dittishauser Jungschützen, die im vergangenen Jahr mit 156 Ringen den unglücklichen Platz vier erreichte, heute brachten sie die 178 Ringe den auf dem Siegerpodest.

Gespannt schaut man nun auf die Landesmeisterschaften. Im vergangenen Jahr konnte sich Helena Nägele für diese zwar qualifizieren, landete am Ende mit 147 Ringen allerdings auf Platz 22. Beim Pokalschießen um den Jugendpokal ging die junge Schützin klar als Siegerin vom Platz. Sie erzielte mit dem Luftgewehr aufgelegt 278 Ringe.

Der Jugendausschuss besteht aus Jugendleiter Klaus Willmann, Sprecherin Helena Nägele, Kasse Doreen Weidinger und Schriftführer Stefanie Willmann. Das Jugendtraining wird von Annika Hurtig, Stefanie Willmann und Nicole Kaczor geleitet.

"Der Schießsport erfordert Disziplin, Konzentration und auch Verantwortung", unterstrich Oberschützenmeister Reiner. Mit der neuen Schießanlage, die 2016 eingeweiht werden konnte, könne der Sportschützenverein Dittishausen eine der modernsten elektronischen Schießanlagen in der Region präsentieren. Auch dies sei ein großes Plus, nicht nur für die derzeitigen Mitglieder, sondern auch in Sachen Nachwuchswerbung. Dieser lang ersehnte Wunsch der Sportschützen wurde mit großem Arbeitseinsatz der Mitglieder und der finanziellen Unterstützung der Stadt Löffingen, sowie Zuschüssen realisiert.