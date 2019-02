Löffingen – Die Löffinger Wieberfasnet scheint vorerst gerettet: Zum 65-jährigen Bestehen wird es heuer eine Light-Version geben mit einigen Änderungen, aber sie findet auf jeden Fall statt. Der Termin ist traditionell fest gebucht am Dienstag vor Fasnet, dieses Jahr am 26. Februar um 20 Uhr in der Linde. Bis vor einigen Tagen drohte mangels Akteuren noch das Aus.

Aufruhr: Die Akteure der Wieberfasnet hatten es sich nicht leicht gemacht. Schon seit zwei Jahren suchte man vergeblich nach Nachwuchs. Im vergangenen Jahr wagte man den Versuch mit Gastauftritten, wie dem Löffinger Kirchenchor, den Landfrauen Löffingen und dem Duo Tanja Stockburger und Eva Wiggert. Als sich im Dezember herausstellte, dass lediglich noch drei Damen für das Programm übrig blieben, wurde die Wieberfasnet schweren Herzens abgesagt. Dies rüttelte die Löffinger Fastnachtswelt auf. Egal ob Junge oder Junggebliebene – die Antwort war klar "die Wieberfasnet darf nicht sterben". Selbst bei der Narrenversammlung riefen die Laternenbrüder dazu auf, die Traditionsfastnacht nicht zu beerdigen.

Dank der Zusage von Eva Wiggert und Tanja Stockburger konnte die Wieberfasnet gerettet werden. | Bild: Gerold Bächle

Viele Ideen: Irgendwie muss es weitergehen, aber die große Frage war wie. Die älteren Löffingerinnen, entweder selbst auf der Wieberfasnetbühne aktiv oder treue Fans, hatten erst die Idee, sich einfach im Wieberfasnettempel Linde am Wieberfasnet-Dienstag zu treffen. Dann kamen auch Ideen von anderen Frauen auf, einfach nur einen närrischen Tanzabend zu gestalten und gleich wurde der Termin bei der traditionellen Wieberfasnetmusik Alpensahne festgemacht. So kam der Ball ins Rollen, zumal das im vergangenen Jahr erstmals aufgetretene Duo Eva Wiggert und Tanja Stockburger sich bereit erklärt hatte, mitzuwirken. Die drei Wieberfasnet-Überbleibsel Andrea Burger, Daniela Hepting und Silvia Bächle konnten nun aufatmen, denn nun war der Startschuss für ein Weitermachen gefallen und es kam noch besser mit Zusagen aus Reiselfingen und auch die Landfrauen Löffingen werden dabei sein.

Erfolgsgeschichte: Am 23. Februar 1954 wurde erstmals die Wieberfasnet in Löffingen gefeiert, gestaltet von der zweiten Vorsitzenden der Frauengemeinschaft, Josefine Benitz, mit gleich 20 Programmpunkten. Das Programm war so umfangreich, dass sogar eine Pause eingelegt wurde. Wie die Wieberfasnet-Mütter erzählten, ging es immer hoch her, nicht nur auf der Bühne, sondern auch bei den Proben. Dies begann immer mit einer Feuerzangenbowle bei Martha Adrion oder Maria Hall. Damals war die Welt noch etwas anders, so wurde schon einmal ein Huhn direkt vor der Linde geschlachtet, um auf der Bühne gerupft werden zu können. Da wurden die Bärte für die Männerrollen auch schon mal mit Alleskleber angeklebt, sodass selbst in der Fastenzeit noch die Reste davon zu sehen waren. Die Löffinger Wieberfasnet gehört zu den ältesten Wieberfasnetveranstaltungen der Region. Kein männliches Bein durfte über die Schwelle der Linde – nur die Geistlichkeit – und hierüber wurde auch streng gewacht.