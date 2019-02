Sie ist aus der Löffinger Fastnachtskultur nicht mehr wegzudenken – die Wieberfasnet. Vor 65 Jahren wurde sie erstmals auf der Bühne in der Linde aufgeführt, nun zeigte sie sich noch genauso attraktiv, spannend und vielfältig wie zu "Urgroßmutter-Zeiten". Schon die Eintrittsbändel, als aufwendige Sieger-Embleme von Danilea Hepting hergestellt, ließen erahnen, dass die Besucher etwas Besonderes zu erwarten haben. Hatte man Anfang des Jahres schon das Aus für diese bliebte Kultveranstaltung ankündigen müssen, so konnte sie nun mit großem Erfolg doch durchgeführt werden.

Sie sichern die Zukunft der Löffinger Wieberfasnet (von links): Eva Wiggert, Andrea Burger, Daniela Hepting, Tanja Stockburger und Silvia Bächle, hier bei ihrem Auftritt im Dirndl.Bilder: Gerold Bächle

Zukunft gesichert: Zwei Jahre hatten die Akteuere um den Erhalt der Wieberfasnet gekämpft, dann kam das öffentliche Aus und damit ging ein Ruck durch die Bevölkerung. Nein, eine solche Kultveranstaltung darf nicht sterben. Ob jung oder alt, ob Frau oder Mann, ob Löffingen oder Ösch, nun wurde gekämpft und eine "Wieberfasnet light" angesetzt". Zugesagt hatten Eva Wiggert und Tanja Stockburger, die beiden Showtalente, die seit Jahren den Bunten Abend in Bachheim bereichern. Auch die Landfrauen Löffingen zeigten erneut ihre Solidarität zur Wieberfasnet und selbst aus Reiselfingen kam Unterstützung. So wurde aus der "Wieberfasnet light" eine Wieberfasnet der Zukunft. "Totgesagte leben länger", erklärte denn auch Dekan Eugen Dannnenberger in seiner launigen Dankesrede. Auch das närrische Publikum dankte es den Akteueren, welche zum Erhalt der Wieberfasnet beigetragen haben.

Bachheimer Showgirls: Ob Tanzen oder Show, Tanja Stockburger und Eva Wiggert scheinen für Showbühnen geboren zu sein. Dabei verstehen sie es wunderbar, durch die närrische Brille manche Begebenheit zu durchleuchten und sich auch selbst auf den Arm zu nehmen. Gestartet mit dem Song "Jetzt ghots los, Vorhang auf – D`Wiberfasnet nimmt sin Lauf" – bis zum dem Geburtstagssong fürs Städlte "1200 Jahr am Schönsten – solang mans Feiern sich leisten kann" sorgten sie immer wieder für schallendes Gelächter, so auch bei ihrer Fitness-Diät.

Unterhaltsames Progamm : Die Landfrauen wurden dem Frauen-Klische mehr als gerecht und sprachen dem närrischen Publium aus der Seele: "Der Schrank ist voll und doch haben wir nichts zum anziehen". Unterstrichen wurde ihr erfrischender Song – begleitet an der Gitarre von Christine Bär – durch ihr Outfit im Morgenmantel und Schlaganzug. Viel zu lachen gab es auch beim Auftritt der Zensi (Angelika Engesser) aus Reiselfingen. "Diese Geburtstage sind ein Graus und dann noch diese bucklige Verwandtschaft", moserte sie. Daruaf hatte Zensi nur eine Antwort "isch des en Scheiß".

Gesangstalente: Dass in Reiselfingen auch Gesangstalente wohnen, ist hinlänglich bekannt. Nun eroberten Fabienne Riedlinger und Lisa Engesser auch die Wieberfanetbühne mit ihrem Song "ab in den Süden" direkt vom kalten Löffingen an den Ballermann. Die drei übriggebliebenen Akteure der Wieberfasnet, Andrea Burger, Daniela Hepting und Silvia Bächle, waren nicht nur als Backgroundsängerinnen zu sehen und zu hören. Als Grippevirus kamen sie direkt vom Bürgermeister in die Linde, um dann wieder als Computervirus zurück ins Rathaus zu kommen.

Die Ursprünge

Vor 65 Jahren wurde die Wieberfasnet in Löffingen aus der Taufe gehoben. Damit gehört sie zu den ältesten in der gesamten Region. Von den "Ur-Wieberfasent-Mütter" konnten am Jubiläumsabend nur Olga Streit und Inge Mayer (Martha Adrion und Lotte Ratzer konnten nicht kommen) von den Akteueren die "Goldene Auszeichnung" in Empfang nehmen. Mutig hatten sich die Damen in die Männerdomäne der Fasnet gewagt, später wäre gern ein Mann mal bei der Wieberfasent dabei gewesen. Bis heute haben nur die Geistlichkeit und Musiker dieses Privileg.