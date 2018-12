Zum Jahresende hatte Jana Wehrle von der Hochschwarzwald Tourismus GmbH für Familien ein ganz besonderes Schmankerl im Angebot. Eine Fackelwanderung zur Stallweihnacht auf dem Haslachhof. Rund 70 Kinder, Eltern und Großeltern zogen vom Städtle mit ihren Fackeln ins Hämmerle auf dem Haslachhof. Schon von Weitem war die Weihnachtslieder singende Gruppe zu hören. Hier warteten schon Eva und Wolfram Wiggert, welche den Stall mit Strohballen dekoriert hatten. Die Familie Kleiser mit Andrea, Thoma und Markus, begleitet von Patrica Messmer und Eva Wiggert, sorgte mit ihrer weihnachtlichen Musik für die Stimmung. Dazu gab es kostenlosen Glühwein und Kinderpunsch.

Während die Erwachsenen sichtlich diese gemütliche Runde genossen, waren die Kinder im Stall voll in ihrem Element. Der Star war der junge Bulle Fritz, aber auch die 100 Tiere im Stall – Kühe und Kälbchen – genossen die zusätzlichen Streicheleinheiten und Heu. Großen Spaß machte den Kleinen auch der Dinkelspelz-Berg, den Wolfram Wiggert extra aufgeschüttet hatte. "Üblicherweise wird dieser als Einstreu verwendet, um die Feuchtigkeit im Stall zu binden", informierte der Agrar-Ingenieur. Die interessierten großen und kleinen Besucher konnten von ihm alles über die ökologische Landwirtschaft, die Mutterkuhhaltung und Energieerzeugung erfahren.

Eva und Wolfram Wiggert öffnen regelmäßige ihre Stalltüren zu Hofführungen, Kinderferienprogramm oder auch zur Stallweihnacht. "Wir wollen zeigen, dass die Landwirtschaft heute im Einklang mit der Natur und dem Tierschutz möglich ist", so Wolfram Wiggert. So hatte er seinem 20 Monate alten Bullen Fritz Junior nach einem Beinbruch vom Tierarzt einen Gips anlegen lassen. "Üblicherweise werden die Tiere in diesem Fall notgeschlachtet. Doch wir wollten alles versuchen, um das 500 Kilogramm schwere Tier wieder auf die Beine zu bringen", sagt Wiggert. Acht Wochen lang hatte Fritz Junior einen Gips und musste isoliert werden. Erst jüngst wurde er vom Gips befreit und kann nun wieder seiner Arbeit als Zuchtbulle nachgehen. Ebenfalls noch nicht in Ruhestand ist Fritz Senior, der dieser Tage zehn Jahr alt wird.

Nicht nur die Kinder waren über diese Information überrascht und erstaunt, auch das Kucky-Team mit Anna Kaltenbrunner und Jana Kaiser. Interessant war auch die Information, dass rund um den Haslachhof 30 Hektar Naturschutzfläche gepflegt wird. "Dies bedeutet keine Düngungen und die Mähtermine erst ab 1. Juni bis 20. August", so Wolfram Wiggert.