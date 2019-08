von Thomas Schröter

Einen Schritt weiter ist eines der großen Investitionsvorhaben, das die Stadt in den kommenden Jahren in Angriff nehmen will. Der Gemeinderat vergab bei seiner jüngsten Sitzung die Planungsarbeiten für die Sanierung der Realschule Löffingen. Die Planungsarbeiten übernimmt die Arbeitsgemeinschaft Fritz Planung/Architektur Ostertag aus Bad Urach als günstigster Bieter in einem Auschreibungsverfahren. Die Kosten für dieses Arbeitspaket belaufen sich auf rund 347 900 Euro.

Ausschreibung: Grundlage für die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen war die Machbarkeitsstudie zur Sanierung der Realschule aus dem vergangenen Jahr, die mit einer Kostenschätzung von rund 4,81 Millionen Euro einherging. Auf die Ausschreibung hatten sich laut Stadtbaumeister Udo Brugger fünf Architekturbüros beworben, von denen zwei aus formalen Gründen und ein weiteres aufgrund fehlender Unterlagen vom weiteren Verfahren ausgeschlossen werden mussten. Das Verhandlungsgespräch mit den beiden verbliebenen Bewerbern ging schließlich zugunsten der Arbeitsgemeinschaft Fritz Planung/Architektur Ostertag aus.

Die Machbarkeitsstudie, auf deren Basis die Stadt Fördermittel in Höhe von rund 1,43 Millionen Euro beantragt hat, kommt bei der Kostenschätzung für eine Vollsanierung und den Umbau des Realschulgebäudes auf einen finanziellen Aufwand von rund 4,81 Millionen Euro. Den Studienergebnissen zufolge muss insbesondere die komplette Elektrik des Gebäudes umfassend erneuert werden. Gleiches gilt für die Sanitäranlagen. Darüber hinaus soll mit baulichen Änderungen auch Anforderungen an die Größe und Ausstattung der Schulräume Rechnung tragen, die sich aus aktuell geltenden Vorgaben und dem spezifischen Bedarf aus dem Schulverbund, zu dem sich die Löffinger Schulen zusammengeschlossen haben, ergeben. Alternative: Eine Variante für Sanierung und Umbau des Realschulgebäudes hatte die FDP/FW-Fraktion im Vorfeld der jüngsten Kommunalwahlen ins Spiel gebracht. Sie soll mit möglichst wenig baulichen Eingriffen auskommen und von daher kostenseitig günstiger ausfallen. Die Grundidee dabei ist, nicht den Zuschnitt der einzelnen Räume zu ändern, sondern das Dachgeschoss besser zu nutzen. Dazu sollen die bisher nicht nutzbaren Balkonflächen des Dachgeschosses mit einem flachgeneigten Dach überbaut werden, um zusätzliche Flächen für den Bau neuer Fachräume zu erhalten. Außerdem wären damit auch die Probleme mit dem immer wieder undichten Flachdach gelöst. Auch die Eingriffe in die unteren Stockwerke könnten sich dadurch deutlich reduzieren.

Dieser Alternativvorschlag sei bislang nicht Gegenstand der auf der Machbarkeitsstudie beruhenden Planungsarbeiten, erklärten Bürgermeister Tobias Link und Stadtbaumeister Udo Brugger auf Nachfrage aus dem Gemeinderat. Der Gemeinderat werde in einer der kommenden Sitzungen noch gesondert zu beraten und entscheiden haben, ob der Alternativvorschlag für das Sanierungsvorhaben Realschule bei den weiteren Planungen zusätzlich zu dem in der Machbarkeitsstudie skizzierten Konzept verfolgt werden soll. Entscheide sich der Gemeinderat dafür, könnten – ebenfalls auf Beschluss des Gemeinderats – auch die jetzt vergebenen Planungsarbeiten entsprechend erweitert werden, präzisierte Brugger. Zeitplan: Die Bauarbeiten zur Schulsanierung sollen, wie der Stadtbaumeister auf Nachfrage sagte, in den Sommerferien 2020 anlaufen, die Bauzeit maximal 24 Monate betragen. Mit Blick auf die Vorgaben, die sich aus der finanziellen Förderung ergeben, sei das zeitliche Korsett recht eng geschnürt. Die Schlussrechnung müsse laut aktuellem Stand der Förderkriterien zum Jahresende 2021 erfolgen.