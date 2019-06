Der Gedanken der Nachaltigkeit scheint in Löffingen angekommen zu sein. Die Fairtradestadt Löffingen beteiligte sich mit ihren Bürgern und Einzelhändlern an den landesweiten Nachhaltigkeitstagen bereits zum vierten Mal. Erstmals war auch der Tag der Handarbeit in den Veranstaltungsreigen integriert. Ziel der Aktion ist es, zukunftsweisende Ideen und Projekte, um die Nachhaltigkeit sichtbar zu machen.

Tag der Handarbeit: Die nachhaltigste Aktion im Städtle dürfte der Strick- und Häkelkreis bei Maria Pöllmann-Bürgi sein, der sich vor Jahren anlässlich der Aktion „Tag der Handarbeit“ gebildet hat. Dieses Jahr war die Aktion erstmals in die Nachhaltigkeitstage eingebettet. „Ich bin überwältigt“, sagte die Organisatorin Maria Pöllmann-Bürgi, welche die Damen mit Kaffee und Kuchen verwöhnte. 20 Damen aus der gesamten Region strickten und häkelten um die Wette, mit dem großen Ziel, Einkaufsnetze aus Baumwolle herzustellen. Diese Einkaufsnetze können bei Maria Pöllmann-Bürgi für fünf Euro erworben werden. Doch der Häkel- und Strickkreis engagiert sich das ganze Jahr über und unterstützt so zahlreiche soziale Einrichtungen. Dieses Mal durfte sich die Botschafterin der Kinderkrebsstation in Freiburg (derzeit sind dort 18 Kinder im Alter zwischen neun Monate und 19 Jahre stationär aufgenommen), Sabine Hofmann, über einen reichlichen Geldsegen freuen.

Die nachhaltigste Aktion im Städtle dürfte der Strick- und Häkelkreis bei Maria Pöllmann-Bürgi sein, der sich vor Jahren anlässlich der Aktion „Tag der Handarbeit“ gebildet hat. Dieses Jahr war die Aktion erstmals in die Nachhaltigkeitstage eingebettet. „Ich bin überwältigt“, sagte die Organisatorin Maria Pöllmann-Bürgi, welche die Damen mit Kaffee und Kuchen verwöhnte. 20 Damen aus der gesamten Region strickten und häkelten um die Wette, mit dem großen Ziel, Einkaufsnetze aus Baumwolle herzustellen. Diese Einkaufsnetze können bei Maria Pöllmann-Bürgi für fünf Euro erworben werden. Doch der Häkel- und Strickkreis engagiert sich das ganze Jahr über und unterstützt so zahlreiche soziale Einrichtungen. Dieses Mal durfte sich die Botschafterin der Kinderkrebsstation in Freiburg (derzeit sind dort 18 Kinder im Alter zwischen neun Monate und 19 Jahre stationär aufgenommen), Sabine Hofmann, über einen reichlichen Geldsegen freuen. Einkaufen: Ein großes Thema war in diesem Jahr der Klima- und Umweltschutz. Die Bauecke, Blumenladen, Schuh Schmid, Metzgerei Butsch, Elektro Meister, Schreibwaren Hauser, Zigarren Vogt, Bo Travel, Strubel Petra, Stoff- und Wollstube, Heilkräuterstüble, Getränke Vögt, Haslachhof Wiggert und die Löffinger Tourist-Info verteilten Saatgut und dazu viele Informationen in Sachen Nachhaltigkeit. „Bei uns sind alle Broschüren weg“, freut sich Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke über das große Interesse. Auch die Schulen haben Insekten-Hotels gebastelt und aufgestellt.

Ein großes Thema war in diesem Jahr der Klima- und Umweltschutz. Die Bauecke, Blumenladen, Schuh Schmid, Metzgerei Butsch, Elektro Meister, Schreibwaren Hauser, Zigarren Vogt, Bo Travel, Strubel Petra, Stoff- und Wollstube, Heilkräuterstüble, Getränke Vögt, Haslachhof Wiggert und die Löffinger Tourist-Info verteilten Saatgut und dazu viele Informationen in Sachen Nachhaltigkeit. „Bei uns sind alle Broschüren weg“, freut sich Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke über das große Interesse. Auch die Schulen haben Insekten-Hotels gebastelt und aufgestellt. Handy: Ohne Handy oder Smartphone geht in der heutigen Zeit nichts mehr. Die wenigsten Benutzer wissen um die Problematik der Herstellung eines Mobiltelefons, etwa der umweltschädliche Abbau von wertvollen Edelmetallen. Was liegt also näher als das Recyceln? Der Weltladen sammelt ebenfalls das ganze Jahr über ausgediente Smartphones, Telefone und Tabletts. Während dieser Tage landeten 24 Handys in der Box.

Ohne Handy oder Smartphone geht in der heutigen Zeit nichts mehr. Die wenigsten Benutzer wissen um die Problematik der Herstellung eines Mobiltelefons, etwa der umweltschädliche Abbau von wertvollen Edelmetallen. Was liegt also näher als das Recyceln? Der Weltladen sammelt ebenfalls das ganze Jahr über ausgediente Smartphones, Telefone und Tabletts. Während dieser Tage landeten 24 Handys in der Box. Brillen: Nicht nur während der Nachhaltigkeitstage, sondern das ganze Jahr über sammelt Brillen Burghard Brillen, Gläser, Hörgeräte, Etuis, einfach alles, was mit Optik- und Akustik zu tun hat. Durch die Nachhaltigkeitstage wurde diese Aktion in der Öffentlichkeit präsent. „Die Resonanz war sehr gut“, so Hannah Ebner. Die gesammelten Seh- und Hörhilfen werden an die Organisation „Brillen weltweit“ geschickt. Dort werden diese aufgearbeitet und in Länder der ganzen Welt geschickt, in denen sich die Menschen weder Brillen noch Hörgeräte leisten können. Optiker und Akustiker vor Ort passen die Seh- und Hörhilfen an.

Nicht nur während der Nachhaltigkeitstage, sondern das ganze Jahr über sammelt Brillen Burghard Brillen, Gläser, Hörgeräte, Etuis, einfach alles, was mit Optik- und Akustik zu tun hat. Durch die Nachhaltigkeitstage wurde diese Aktion in der Öffentlichkeit präsent. „Die Resonanz war sehr gut“, so Hannah Ebner. Die gesammelten Seh- und Hörhilfen werden an die Organisation „Brillen weltweit“ geschickt. Dort werden diese aufgearbeitet und in Länder der ganzen Welt geschickt, in denen sich die Menschen weder Brillen noch Hörgeräte leisten können. Optiker und Akustiker vor Ort passen die Seh- und Hörhilfen an. Lesen: „Der Begriff der Nachhaltigkeit ist derzeit in aller Munde und auch die Literatur beschäftigt sich intensiv mit dieser Thematik“, sagt die Leiterin der Stadtbücherei Birgit Kuttruff. Unter der Kategorie „Lesenswert“ gibt es verschiedene Magazine und Bücher, die sich mit dem Thema beschäftigen. „Alles was zum Um- und Weiterdenken anregt, den Horizont erweitert und zum Nachdenken bringt, findet sich hier, so Birgit Kuttruff.