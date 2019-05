Die Löffinger Hexen haben offensichtlich einen heißen Draht nach ganz oben zu Petrus. Dieser bescherte den Hexen zwei wunderbare Frühlingstage für ihr Fest. Doch der große Erfolg war nicht nur auf die frühsommerlichen Temperaturen zurückzuführen, die Hexengruppe um Jörg Ganter hatte sich wieder einiges einfallen lassen, um die Gäste in jeglicher Hinsicht zu verwöhnen.

Die 28 Hexen mit ihren Frauen hatten die Hexenscheune zu einem urigen Festort hergerichtet, bei dem die zahlreichen Hexenutensilien nicht fehlen durften. Über dem Stammtisch der Althexen baumelten die Hexenbesen und Hexen. In der Hexenküche herrschte Hochbetrieb und das neue Hexenloch (die Bar) verfehlte beim Publikum seine Wirkung nicht.

Musikauswahl sorgt für Stimmung

Mit der Musikauswahl hatten die Löffinger Hexen voll ins Schwarze getroffen, so sorgte das Original Schwarzwald Quintett für eine volle Hexenscheune, in der Stimmung pur herrschte. Mit Alpenrock und Partykracher lockten die Vollblutmusiker mit ihrem Live-Programm auch befreundete Gäste – wie die Bräunlinger Hexen oder Gäste aus Bonndorf – in die Hexenscheune.

Nicht weniger Stimmung herrschte auch beim Frühschoppenkonzert mit den Fidelen Breisgauern mit ihrer böhmisch-mährischen Blasmusik am zweiten Tag, bevor die Gruppe Most am Nachmittag auch den vielen Wanderfreunden, welche an der Hexenscheune Rast machten, und ordentlich einheizte.

Die Idee eines Frühlingsfests wurde beim Einweihungsfest für den erworbenen Geräteschuppen im Jahr 1998 geboren. Die Einweihung wurde ein gelungenes Fest und so entschlossen sich die Hexen schnell, dieses gemütliche Fest alle zwei Jahre – immer im Wechsel mit dem Städtlefest – durchzuführen. So ziehen im zweijährigen Rhythmus die Gäste aus nah und fern zur Hexenscheune, um gemeinsam in den Frühling zu starten, bei Musik, Tanz, toller Stimmung, einer guten Hexenküche und nicht zuletzt mit alten und neuen Freunden.

Der 1. Mai ist ganz auf die Wanderer eingestellt, die hier gerne eine kurze (oder längere) Rast einlegen oder hier bei den Hexen den Abschluss der Mai-Wanderungen machen. Auch für die Kinder ist immer gesorgt, denn der Nachwuchs darf keineswegs zu kurz kommen, wie Hexenchef Jörg Ganter informiert. Trotz des Engagement von gleich drei Musikformationen, war der Eintritt am Frühlingfest der Hexen wieder frei.