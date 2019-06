Sowohl für Kinder als auch für Jugendliche wird es in den Pfingstferien in Löffingen nicht langweilig, so findet am morgigen Donnerstag, 13. Juni, im Saal der Tourist-Info die Kinderveranstaltung Lachyoga statt. Start ist um 10 Uhr. Spielerisch werden dabei die Lachmuskeln trainiert.

In der offenen und mobilen Jugendarbeit hat sich Jugendpfleger Emanuel Kaufmann einiges einfallen lassen, es gibt zusätzliche Angebote zum regulär offenen Jugendraum. Heute, Mittwoch, 12. Juni, geht es zum Streichen an die Halfpipe, der Termin wird im Jugendraum bekannt gegeben. Am Donnerstag, 13. Juni, heißt das Motto „Burger machen für alle“. Das Burger-Happening (für alle elf- bis 18-Jährigen) startet um 16 Uhr im Jugendraum. Am Montag, 17. Juni, steht für die acht- bis 16-Jährigen) der Besuch im Tatzmania an, Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkeingang. Am Mittwoch, 19. Juni, ist der offene Basketballtreff für alle zwischen 16 und 21 Jahren. Treffpunkt ist um 16 Uhr vor dem Jugendraum.

Seit dem Mai ist der Jugendraum wieder geöffnet unter der Regie von Emanuel Kaufmann. Hier können Jugendlichen chillen, reden, Musik hören, Billard- , Air-Hockey- und Tischkicker spielen. Der reguläre Jugendraum-Treff ist immer dienstags von 16 Uhr bis 18 Uhr für elf bis 15 Jahre. Am Mittwoch sind die acht- bis Elfjährigen an der Reihe in der Zeit zwischen 14 Uhr und 16 Uhr. Der Freitag ist von 17 Uhr bis 20 Uhr ab elf Jahre geöffnet, danach noch bis 21 Uhr ab 16 Jahre. Anmeldungen und Infos sind beim Jugendpfleger Emanuel Kaufmann, Telefon 0160 967 560 37 oder 07654/808 58 46.

Im nächsten Schuljahr wird ein Planungsteam mit Jugendlichen zwischen 14 und 27 Jahren gegründet, informiert Jugendsozialarbeiterin Stefanie Gutenkunst. Dieses Planungsteam soll einen gemeinsamen Aktionstag für junge Menschen in Löffingen planen und durchführen. Wer hierzu Lust hat, kann sich bei Stefanie Gutenkunst unter der Telefonnummer 07654/808 58 23 melden.