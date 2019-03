Wenn ein Ausländer typisch deutsche Eigenschaften aufzählen soll, dann fallen Begriffe wie Fleiß, Pünktlichkeit, Disziplin oder Ordnungssinn und Effizienz. Wer von der gebürtigen Australierin Kristy Marland wissen möchte, an was sie als erstes denkt, wenn die Sprache auf Deutschland kommt, erhält eine Antwort, die zunächst überrascht: Gastfreundschaft. Wie kommt das? Als 17-Jährige verbrachte Kristy Marland ein Jahr bei der Löffinger Familie Bächle. Besser: Sie lebte von Mitte 1992 bis Mitte 1993 ein Jahr lang zusammen mit den Bächles. Und zwar nicht als Au-Pair-Mädchen oder Austauschschülerin, sondern als Gast, der in dieser Zeit zu einem Familienmitglied wurde und heute noch ist. In diesen Tagen besuchte die inzwischen 43-Jährige, die mittlerweile ein Hotel in Vietnam leitet, ihre damaligen Gasteltern. Wiedersehen machte ganz viel Freude.

Wie kam die Freundschaft über Kontinente hinweg zustande? Gerold und Silvia Bächle lasen eine Anzeige, in der eine Lehrerin für die "Exchange Foundation" Gasteltern suchte – und fühlten sich sofort angesprochen. Da sie sowieso einmal Australien bereisen wollten, flogen sie in den Sommerferien zusammen mit Sohn Micha nach Sydney und besuchten die Farm von Kristy Marlands Eltern. "Die Chemie stimmte sofort", erzählt Silvia Bächle, der auf der Stelle klar war, eine äußerst liebenswürdige und sympathische Ziehtochter für ein Jahr zu bekommen. In Bächles Familienalbum finden sich viele Fotos von dieser Reise. Da sieht man den heutigen Bräunlinger Bürgermeister Micha Bächle als kleinen Bub "Lilly" füttern, das Hauskänguru der Marlands.

Silvester 1992: Kristy Marland (links) feiert den Jahreswechsel mit der Familie Bächle und Freunden. Der Mann mit Sektglas ist Gerold Bächle, Zweite von rechts ist Silvia Bächle. Der Junge vorne links ist Micha Bächle, heute Bürgermeister in Bräunlingen. Bild: privat | Bild: privat

Als Kristy Marland nach Deutschland kam, wollte sie vor allen Dingen eins: Deutsch lernen. Sie besuchte das Fürstenberg-Gymnasium in Donaueschingen. "Ich habe am Anfang kein Wort verstanden", erzählt die General Managerin des Blue-Ocean-Resort im vietnamesischen Mui Ne. An ihrem linken Handgelenk hat sie sich ein kleines Tottoo mit den Umrissen ihres Geburtslands stechen lassen. "In Vietnam halten mich viele Menschen wegen meiner blonden Haare für eine Russin. Mit dem Tattoo kann ich ganz schnell klar machen, woher ich wirklich komme", erklärt sie.

Und wie war das Jahr bei den Bächles? Kristy Marland lächelt. Sie habe sich tatsächlich wie die leibliche Tochter gefühlt und sei überall dabei gewesen: bei Familienfesten, bei Ausflügen in den Schwarzwald, beim Skifahren und Schlittschuhlaufen, sie saß als Sozia bei Motorradtouren auf der Honda Gold Wing von Gerold Bächle und ist bei Narrenumzügen gemeinsam mit ihren Gasteltern und dem Bruder auf Zeit durch die Löffinger Straßen gezogen. Sie kann sich noch an viele weitere schöne Momente erinnern. Auch daran, wie sie zum ersten mal den deutschen Nikolaus traf. Den spielte ein Nachbar der Bächles. "Er hat mich ermahnt, weil mein Zimmer nicht immer so ordentlich aufgeräumt war und lobte mich, weil ich mit Micha so gut auskam." Die Szene mit dem heiligen Nikolaus hat sich vielleicht deshalb in ihrem Gedächtnis festgesetzt, weil sie aus Australien nur Weihnachtsmänner kannte, die kurze Hosen trugen.

Ende Juni 1993: Kristy Marland (ganz rechts) verabschiedet sich bei den Bächles mit einem Fest von ihren Freundinnen und Freunden, die sie während ihres einjährigen Aufenthals als 17-Jährige in Löffingen und Donaueschingen kennengelern hat. Bild: Privat | Bild: privat

"Für mich war dieses Jahr so schön und so lehrreich." Und es war auch der Beginn ihres polyglotten Lebens, denn Kristy Marland hat schon in ganz vielen Ländern gearbeitet: in Japan, Indonesien, Neuseeland und England. "Ohne das Jahr bei Bächles und den dabei gemachten guten Erfahrungen hätte ich sicher nicht den Mut gehabt, das Leben zu führen, das ich heute führe."

Der Kontakt zu Kristy Marland brach nie ab und zeigt gleichzeitig auf, wie sich die Kommunikationsmöglichkeiten in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben. Zunächst wurde telefoniert, dann E-Mails verschickt und heute hält man in Echtzeit über Facebook Kontakt. "Ich habe so quasi live den Abend mitbekommen, als Micha zum Bürgermeister gewählt wurde", erzählt sie. Natürlich habe sie ihrem kleinen Bruder ganz fest die Daumen gedrückt. Klar, dass sie Micha Bächle jetzt auch im Rathaus besucht hat – da wurde aus dem Verwaltungschef für kurze Zeit ein Stadtführer.

Und was hat die einjährige Gastelternschaft bei Bächles ausgelöst? Durch die guten Erfahrzungen mit Kristy Marland haben sie ihr Haus viele weitere Male für junge Menschen aus der ganzen Welt geöffnet. Aber nicht immer hat sich daraus eine so tiefe Freundschaft wie mit der Australierin entwickelt.