Temperaturen mit über die 30 Grad waren schon eine große Herausfordung für die Läufer beim 21. Lauf an der Wutach. Die Organisatoren des FC Reiselfingen, Stefan Kringe und Christian Lumpe, hatten neben den Wasser- und Trinkstellen auch nasse Schwämme bereit gestellt. Für die Bambinis wurde aufgrund der Hitze der Lauf verkürzt. Insgesamt gingen 27 Bambinis, darunter 18 Kinder vom Kindergarten Reiselfingen, an den Start. Angeführt wurde der Bambini-Lauf vom Hasen Dirk (Schreiber). Am Ziel gab es für alle von Maria Vogt eine Medaille.

Insgesamt gingen beim Lauf an der Wutach 87 Läufer, darunter 26 Damen, an den Start. Bei den Jugendlichen waren es insgesamt 19 Starter. Ulli Brunner schickte auch die Walker und Nordic-Walker – insgesamt waren es zehn – auf die Strecke. Die Gruppenpreise gingen an den Kindergarten Pusteblume und an die Goris, als größte Walker Gruppe, beide aus Reiselfingen.

Für die kleien Läufer gibt es beim Lauf an der Wutach noch so manche süße Überraschung. | Bild: Gerold Bächle

Natürlich hätte man sich noch mehr Läufer und vor allem mehr Walkergruppen gewünscht, doch die Temperaturen waren einfach zu heiß. Insgesamt waren 45 Personen und Helfer im Einsatz. Auch die Feuerwehr und das Rote Kreuz standen für Notfälle bereit. Mit schweren Herzen mussten wegen der Hitze die Teilnehmer der Lebenheimat auf den Einsatz verzichten.