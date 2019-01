"Spannend, informativ, lehrreich", so urteilte Elfriede Krämer vom ökumenischen Bildungswerk über die Streifzüge durch die Geschichte Löffingens im Mittelalter, die der Geschichtskenner Matthias Wider vor großer Zuhörerkulisse präsentierte. Mit Widers Vortrag "Der ferne Spiegel" hatte das Ökumenische Bildungswerk zu Beginn des Jubiläumsjahrs anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung Löffingens vor 1200 Jahren voll ins Schwarze getroffen. Gleich mehrfach musste der Saal der Tourist-Info nachgestuhlt werden, denn Besucher über das Öch hinaus wollten beim Blick in den Spiegel der Vergangenheit hautnah mit dabei sein.

Zur Person

Matthias Wider (48) , ist Fachleiter Geschichte am Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (WHRS) Freiburg. Der promovierte Realschullehrer im Bildungszentrum Bonndorf engagiert sich mannigfach, Interssierten die Heimatgeschichte weiterzugeben. So auch die Tradition der Fastnacht, hier ist er als Kulturbeauftragter in Schulen unterwegs. Wider ist auch ein Kämpfer für das geschichtesträchtige Bad Boll. Hier hat er sogar ein kleines Büchlein herausgebracht. Im Zuge des Stadtjubiläums wird er noch mehrfach zu hören sein.