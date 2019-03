Als letzte der Bürgerparteien stellte nun auch die SPD Löffingen am Donnerstagabend ihre Kandidaten für die Kommunalwahl am 26. Mai vor. 14 Bürger stehen auf der Nominierungsliste. Während alle Plätze für die Kernstadt gefüllt werden konnten, gab es in den Ortsteilen große Schwierigkeiten Kandidaten zu finden.

Ortsteile schwierig: Nicht nur die Sozialdemokraten hatten Probleme, Kandidaten in den Ortsteilen zu finden. Dies ist umso bedauerlicher, dass dann der Gedanke nicht fern liegt, auf eine unechte Teilortswahl verzichten zu müssen. In Hüfingen wurden bei der letzten Wahl erstmals die Ratssitze ohne Berücksichtigung der unechten Teilortswahl vergeben. In Löffingen konnte die SPD in den Ortsteilen Bachheim, Göschweiler und Unadingen keine Kandidaten für die Gemeinderatswahl finden.

Nicht nur die Sozialdemokraten hatten Probleme, Kandidaten in den Ortsteilen zu finden. Dies ist umso bedauerlicher, dass dann der Gedanke nicht fern liegt, auf eine unechte Teilortswahl verzichten zu müssen. In Hüfingen wurden bei der letzten Wahl erstmals die Ratssitze ohne Berücksichtigung der unechten Teilortswahl vergeben. In Löffingen konnte die SPD in den Ortsteilen Bachheim, Göschweiler und Unadingen keine Kandidaten für die Gemeinderatswahl finden. Erfahrene und Neue: Die Nominierungsliste, die einstimmig angenommen wurde, zeigt eine Mischung zwischen den kommunalpolitisch Erfahrenen und neuen Kandidaten, die sich der Wahl und der Verantwortung stellen möchten. Auch altersmäßig und beruflich habe man eine gute Mischung gefunden, wie Kreisrat Norbert Brugger und SPD-Vorsitzender Dieter Köpfler erwähnten.

Löffingen Wer für die Löffinger FDP in den Gemeinderat einziehen will Das könnte Sie auch interessieren

Ziele: Ein ganzes Paket hat die SPD zusammengeschnürt, um die Baarstadt Löffingen für die Zukunft aufzustellen. So sollen unter anderem neue Baugebiete geschaffen werden und auch die Gewerbegebiete müssten erweitert werden. Keine leichte Aufgabe wird es sein, die Infrastruktur zu verbessern, zumal jetzt noch der Einkaufsmarkt Treff im Städtle aufgeben wird. Um Löffingen attraktiv zu gestalten, bedeute dies auch die ärztliche Versorgung nicht aus den Augen zu lassen, die Mobilät und den öffentlichen Nahverkehr zu stärken, den Breitbandausbau zu forcieren, die Bildungseinrichtungen zu stärken (jedes Kind braucht die gleichen Chancen), Barrierefreiheit zu schaffen, die Vereinsstruktur zu festigen, die Senioren nicht aus den Augen zu lassen, auch der Friedhof bedarf einer Neugestaltung, ebenso der öffentliche Raum. Eine Herausforderung wird es sein, Löffingen als Ort der Zukunft für alle Generationen zu schaffen.

Löffingen Wer für die CDU in den Löffinger Gemeinderat einziehen möchte Das könnte Sie auch interessieren

Löffingen: In Löffingen führt Georg Mayer, SPD-Fraktionsvorsitzender und 56-jähriger Bankkaufmann, die Liste an. Reichlich politische Erfahrungen bringen auch die 56-jährige Gas- und Wasserinstallationsmeisterin Annette Heiler, der 51-jährige Bankkaufmann und Bürgermeister-Stellvertreter Dieter Köpfler und die 55-jährige Bauzeichnerin Inge Sibold mit ein. Es folgen Rudolf Nägele (55), Mechaniker/Hausmeister, Beate Lubrich (50), Apothekerin, die bereits schon eine Periode im Gemeinderat aktiv war, Bernd Heizmann (44) Servicetechniker/QMB, Susanne Sidi Yacoub (50), Heilpraktikerin und Mia Sanner (32), Schauspielerin.

In Löffingen führt Georg Mayer, SPD-Fraktionsvorsitzender und 56-jähriger Bankkaufmann, die Liste an. Reichlich politische Erfahrungen bringen auch die 56-jährige Gas- und Wasserinstallationsmeisterin Annette Heiler, der 51-jährige Bankkaufmann und Bürgermeister-Stellvertreter Dieter Köpfler und die 55-jährige Bauzeichnerin Inge Sibold mit ein. Es folgen Rudolf Nägele (55), Mechaniker/Hausmeister, Beate Lubrich (50), Apothekerin, die bereits schon eine Periode im Gemeinderat aktiv war, Bernd Heizmann (44) Servicetechniker/QMB, Susanne Sidi Yacoub (50), Heilpraktikerin und Mia Sanner (32), Schauspielerin. Seppenhofen : Bereits im Gemeinderat vertreten war Joachim Streit (52), Informatiker, die Liste wird ergänzt durch die 39-jährige Lehrerin Kerstin Straetker-Vogt.

Bereits im Gemeinderat vertreten war Joachim Streit (52), Informatiker, die Liste wird ergänzt durch die 39-jährige Lehrerin Kerstin Straetker-Vogt. Dittishausen: Zwei Kandidaten stehen in Dittishausen auf der Liste: Siegfried Sauer (59), Techniker und Tanja Kühnel (51), geprüfte Industriefachwirtin.

Zwei Kandidaten stehen in Dittishausen auf der Liste: Siegfried Sauer (59), Techniker und Tanja Kühnel (51), geprüfte Industriefachwirtin. Reiselfingen: Für Reiselfingen kandidiert der 48-jährige Rettungssanitäter Jens Fischer.