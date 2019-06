Die beiden Apostel Petrus und Paulus werden am 29. Juni gemeinsam gefeiert. Sehr oft treten sie gemeinsam als Kirchenpatrone auf, etwa in St. Peter oder auch in Bachheim. Doch in Bachheim wird nicht nur das Patrozinium gefeiert, sondern auch das weltliche und bekannte Nudelfest.

Patrozinium: Egal auf welchen Wochentag der Peter und Paul-Tag fällt, am 29. Juni wird in Bachheim Patrozinium gefeiert. Nicht etwa wie in anderen Gemeinden in der Kirche, nein in Bachheim wird das Patrozinium immer im Freien gefeiert, egal ob Sonnenhut, Windjacke oder Regenschirm angesagt ist. Am Altar vor der Kirche zelebrierten Dekan Eugen Dannenberger und der langjährige Subregent und nun Hochschulpfarrer Christoph Scherer den feierlichen Gottesdienst. Scherer lässt es sich nicht nehmen, an diesem Tag in seiner Heimatgemeinde mit dabei zu sein, wie viele Bachheimer, die an Petrus und Paulus immer wieder zurückkommen. Der Kirchenchor begleitete gesanglich den Festgottesdienst, ebenso die anschließende Sakramentsprozession. Vom Altar vor der Kirche ziehen – die Musikkapelle und die Feuerwehr voran – die Gläubigen zur Mariengrotte in der Nähe des Rathauses, um dort den Segen zu erhalten. Mit dabei sind die Erstkommunikanten und die Schul- und Kindergartenkinder. üblicherweise haben die Schüler an diesem Tag auch schulfrei. Während der Prozession tragen starke Männer die Petrusstatue.

Die drei Chefköche Georg Huber, Christian und Hans-Jürgen Laufer sind die Herren über die leckere Nudelsuppe. | Bild: Gerold Bächle

Böllerschüsse und Blumenteppich: Am Nudelfest geht es in Bachheim schon ziewmlich früh los, bereits um 5 Uhr wird mit Böllerschüssen geweckt. „Dann heißt es schnell unter die Dusche und raus zum Blumenteppich legen“, informiert Tanja Stockburger. Jeder hilft hier mit, ob Ur-Bachheimer oder Zugezogener, am Ende entstand auch heuer ein 500 Meter langer schöner Blumenteppich auf dem Prozessionsweg. Doch auch die Musiker dürfen nicht liegen bleiben, für sie heißt es zusammen mit Dirigent Ralf Thoma auf zum musikalischen Wecken.

Seit je her wird die Bachheimer Petrusstatue von jungen Männern in er Prozession mitgetragen. | Bild: Gerold Bächle

Nudelsuppenfest: Beim Nudelsuppenessen in der Drei-Schluchten-Halle treffen sich alle Gläubigen und viele Gäste. „Es ist eine beeindruckende Tradition, die erhalten bleiben muss“, informiert Bürgermeister Tobias Link. Ortsvorsteherin Petra Kramer, die bereits schon beim Vorbereiten der Nudelsuppe aktiv dabei war, ergänzte: „Das Nudelfest verbindet alle Generationen, integriert die Neubürger und zieht die Alt-Bachheimer wieder nach Hause.“ Der Kirchenchor und der Ortschaftsrat sind für die leckere Nudelsuppe verantwortlich. So wurden 20 Kilogramm Nudeln gekocht, dazu 15 Kilogramm Bio-Rindfleisch aus der Region. Verfeinert wurde die Suppe – auch die vegetarische Art – mit würzigem Schnittlauch. Während die Damen zum Schnippeln und zum Austeilen der Suppe eingeteilt waren, hatten die drei Köche Georg Huber, Hans-Jörg Laufer und Christian Laufer das Zepter in der Küche in der Hand.

Dekan Eugen Dannenberger und Hochschulpfarrer Christoph Scherer zelebrieren den Festgottesdienst. | Bild: Gerold Bächle

Fest am Petrusbrunnen: Das Fest von Petrus, dem Fels und Paulus dem Missionar, geht am Nachmittag am Petrusbrunnen weiter. Der jetzige Petrusbrunnen wurde 1966 in der Dorfmitte gesetzt. Um ihn herum feiern die Bachheimer Vereine mit ihren Gästen traditionell. Für die musikalische Unterhaltung sorgten beim Fassanstich durch Ortsvorsteherin Petra Kramer der Musikverein, später das Wutachtrio Kaltenbrunn.

Gefordert sind die Musiker, die bereits um 5 Uhr die Bevölkerung wecken und später ein Konzert beim Petrusbrunnen geben. | Bild: Gerold Bächle

Das Nudelfst ist bekannt für seine Nudelsuppe, die hier von Ursula Kramer gereicht wird. | Bild: Gerold Bächle

Am Nachmittag wird in der Dorfmitte rund um den Petrusbrunnen weitergefeiert. | Bild: Gerold Bächle