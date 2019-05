Informationen auf der einen Seite, Attraktion auf der anderen Seite, verbunden mit Präsentationen der Feuerwehren, DRK, DLRG, Bergwacht, THW, Rettungshundestaffeln, Kreisverkehrswacht, Landes- und Bundespolizei lockten beim ersten Hochschwarzwälder Blaulichttag in Löffingen viele tausend Besucher. Groß war das Interesse vor allem bei den Präsentationen und Darstellungen von Notsituationen mit der Darstellung der Rettungskette bei einem Verkehrsunfall. Auf der Bühne vor der Festhalle wurde ein Unfall mit eingeklemmter Person demonstriert.

Der richtige Notruf, das Eintreffen der Rettungskräfte bis zum Abarbeiten der einzelnen Aufgaben, wurde hier nicht nur dargestellt, sondern auch entsprechend kommentiert. Hand in Hand arbeiteten die Rettungskräfte zusammen und so mancher Besucher zeigte sich dankbar und froh, dass man bei Unfällen und Katastrophen auf diese ehrenamtlichen Helfer zurückgreifen kann. Auch viele Kinder beobachteten interessiert die Unfallszene. Der kleine Robin hätte sich am liebsten gleich bei der Feuerwehr angemeldet, während Jenny sich für die Arbeit des Notarztes interessierte.

Ein Ziel dieses Blaulichtages war auch die Nachwuchswerbung für die Rettungskräfte. Dabei wurde die breit gefächerte Jugendarbeit, die Möglichkeiten zur Berufsausbildung insbesondere aber auch die vielfältige ehrenamtliche Arbeit in den einzelnen Rettungsorganisationen dargestellt. „Wir haben für jeden einen Platz und freuen uns über jedes Mitglied“, unterstrichen Manfred Lauble vom DRK, Daniel Lehmann und Georg Mayer von der DLRG und Bernd Schwörer von der Feuerwehr.

„Was das Organisationsteam um Gotthard Benitz und Karlheinz Rontke beim ersten Hochschwarzwälder Blaulichttag auf die Beine gestellt hat, war absolute Spitze“, lautete das Fazit von Bürgermeister Tobias Link.