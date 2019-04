Generationsübergreifend hat sich der Handharmonika Spielring (HHS) in seiner über 60-jährigen Vereinsgeschichte zu einem wichtigen musikalischen Kulturträger mit sozialem Engagement entwickelt. Musikalische Höhepunkte im vergangenen Jahr waren das Showkonzert in Bachheim und das Jahreskonzert, wie Bianca Knöpfle bei der Hauptversammlung informierte. Traditionell erfreut das Seniorenorchester auch die Besucher des Städtleflohmarkts und besucht die Bewohner der Seniorenwohnanlage Bräunlingen. "Das Städtlefest und die Veranstaltungen brachte sehr viel Arbeit", so Vorsitzender Jörg Wider, "doch es hat sich finanziell gelohnt." In der Kasse von Trudpert Kuttruff gab es ein ordentliches Plus.

Das Erfolgsgeheimnis des Handharmonika Spielrings steht auf mehreren Beinen, zum einen dürfte es die engagierte Vorstandschaft sein, zum anderen die begnadeten musikalischen Leiter, eine fundierte Ausbildung und auch die Harmonie, die sich zwischen den einzelnen Genrationen und Orchestern zeigt.

"Wer einmal beim Handharmonika Spielring dabei ist, der bleibt auch" , erklärte Adolf Lang vom Bezirk. Als bestes Beispiel ist hier Melanie Böhler zu nennen, die seit 2005 auch in der Vorstandschaft aktiv ist. Obwohl sie schon seit Jahren nicht mehr in Löffingen wohnt, nimmt sie zu den Proben, Veranstaltungen und den Sitzungen den Weg über den Feldberg auf sich, um zum Handharmonika Spielring zu kommen. Den Anreiz dabei zu bleiben, bekamen Uta-Sophie Schneider und Simone Apperger für ihre fünfjährige aktive Mitgliedschaft. Beide engagieren sich in der Vorstandschaft, seit 2017 ist Simone Apperger Beisitzerin, von 2017 bis 2019 war Uta-Sophie Schneider Jugendvertreterin.

Als musikalischen Kulturträger bezeichnete Bürgermeisterstellvertreter Dieter Köpfler den Verein. "Es macht Freude, euren vielfältigen und hochklassigen Konzertspielen zuzuhören", sagte Köpfler. Zufrieden zeigten sich auch die beiden musikalischen Leiter Waldemar Lang und Egon Oschwald. Oschwald – das musikalische Urgestein und Leiter des Seniorenorchesters – konnte einen Probendurchschnitt von 85,1 Prozent vorlegen. Eine Veränderung hätte es in der Jugendarbeit gegeben, so Waldemar Lang. Die Spieler der Happy Juniorband sind nun im Jugendorchester aufgenommen.

Bei den Neuwahlen wurden einstimmig bestätigt Vorsitzender Jörg Wider, seine Stellvertreterin Tanja Stockburger, Kassierer Trudpert Kuttruff, Schriftführer Bianca Knöpfle und die Beisitzer Sabine Zeller-Engesser, Franz Scholz, Kerstin Lauble, Franziska Mayer und Simone Apperberger. Neu dazu kamen Isabell Fricker und Jugendleiter Leon Leidl.