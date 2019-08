Einstimmig wurde der 61-jährige Heizungsbauer Manfred Furtwängler als Ortsvorsteher von Göschweiler in der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats am Donnerstagabend bestätigt. Bereits seit 1999 hat er dieses Amt inne. An der Seite des dienstältesten Ortsvorstehers der Region Löffingen steht seit 2014 der 31-jährige Metallbaumeister Magnus Winterhalder, der auch jetzt einstimmig wieder gewählt wurde. Neu ins Gremium wurden die 49-jährige freie Architektin Tanja Raufer und der 24-jährige Bachelor of Science, Bastian Bölle, gewählt. Tanja Raufer wird auch den neuen Posten des Protokollführers übernehmen, bisher hatte Ortsvorsteher Furtwängler das Protokollschreiben übernommen. Bürgermeister Tobias Link hatte nicht nur die Wahl des Ortsvorstehers geleitet, sondern vereidigte auch den neuen Göschweiler Ortschaftsrat.

Mit Werner Schonhardt verlässt ein engagiertes Göschweiler Urgestein den Ortshaftsrat. „Wir haben in der Zwischenzeit sehr viele junge Menschen und Familien, die nach Göschweiler kommen“, sagte Schonhardt. Um dem gerecht zu werden, habe er ganz bewusst nicht mehr kandidiert, um Platz für jüngere Mitglieder zu schaffen. „1984 wurde er erstmals in den Ortschaftsrat gewählt, 1999 hat er die Bürgerliste gegründet und hat sein Wissen bei vielen Dingen mit eingebracht“, würdigte Manfred Furtwängler das ehrenamtliche Engagment von Werner Schonhardt. Er durfte sich über die Auszeichnung des Städtetags und einen Bildband von der Stadt freuen, für die stets unterstützende Ehefau Petra gab es Blumen. Als Vereinsvertreter oder auch Ortsfotograf hat er ebenfalls zum Gelingen der Dorfgemeinchaft wesentlich beigetragen.

Von der kommunalpolitischen Bühne hat sich auch aus Gesundheitsgründen Dieter Mellert zurückgezogen, der nicht nur Göschweiler, sondern auch Löffingen 24 Jahre als Bürgermeister und die Region wesentlich geprägt hat. 1975 wurde Mellert zum Bürgermeister von Löffingen gewählt, 1999 wurde er von Frank Schmitt abgelöst, auf den schließlich Norbert Brugger folgte. Mellert wurde zum Stadtrat und zum Ortschaftsrat gewählt.

Die Ehrennadel durfte auch Bruno Hensler für seine 15-jährige Tätigkeit als Ortschaftsrat – er ist ein Mann für alle Fälle – und der handwerklich geschickte Magnus Winterhalder für seine zehn jährige Ortschaftsratstätigkeit entgegen nehmen.