Zwei erfahrene Kommunalpolitiker werden auch in Zukunft die Geschicke von Reiselfingen leiten. Bei der konstituierenden Sitzung des Ortschaftsrats wurde in geheimer Wahl einstimmig (bei je einer Enthaltung) Martin Lauble zum Ortsvorsteher und Willi Frey als Stellvertreter gewählt. Martin Lauble übernahm nach dem plötzlichen Tod von Emil Frei 2005 das Ruder von Reiselfingen. 2004 wurde er in den Ortschaftsrat, 2009 in den Gemeinderat gewählt und seit Neuestem bekleidet er das Amt des Bürgermeister Stellvertreters.

Willy Frey, ist seit 1999 im Ortschaftsrat und seit 2004 im Gemeinderat. Während sich Frey nicht mehr für den Gemeinderat zur Verfügung stellte, blieb er dem Ortschaftsrat treu. Bürgermeister Tobias Link würdigte das Ausscheiden des langjährigen Gemeinderats, der an wichtigen Entscheidungen mitgewirkt habe. Das Duo Lauble und Frey habe den Stadtrat mitgeprägt, aber auch den Ort Reiselfingen zusammen mit dem ausgeschiedenen Ortschaftsrat ein großes Stück nach vorn gebracht, unvergessen dabei sei die 800-Jahr-Feier, so der Bürgermeister.

Für ihr Engagement im Ehrenamt wurden mit der Ehrenurkunde des Gemeindetags sowie wie mit einem Schwarzwald Buch ausgezeichnet: für 20 Jahre Ortschaftsrat Willy Frey und Jürgen Drescher, für 15 Jahre Karlheinz Maier, für zehn Jahre Elisabeth Fuß, Michael Werne und Guido Kaltenbrunn, ebenfalls ausgeschieden ist nach einer Wahlperiode Matthias Kirner.

Nicht mehr zur Wahl standen Karlheinz Maier und Guido Kaltenbrunn, die sich engagiert, aber auch kritisch in die Kommunalpolitik einbrachten. Beide aktiven Musiker hatten auch die 800-Jahr-Feier mitgeprägt.

Bürgermeister Tobias Link verpflichtete den neuen Ortschaftsrat, der mit drei Newcomern besetzt ist. Gewählt wurden Andrea Straub (Stimmenkönigin), Martin Lauble, Elisabeth Fuß, Willy Frey, Hans-Jürgen Drescher, Fabian Furtwängler, Michael und Nicolai Saar.

Der neue Ortschaftsrat will weiterhin Zeichen für die Dorfgemeinschaft setzen. Dabei möchte man den Senioren ebenso entgegenkommen, wie jungen Familien mit Kindern. Für letztere wird man den Kindergarten mit einer Kleinkindgruppe erweitern. Für alle Bürger ist der Ausbau des Nahverkehrs ein Ziel, ebenso sollen Leerstände reduziert werden, bezahlbarer Wohnraum geschaffen und nicht zuletzt die Vereine unterstützt werden.