Wie sehen Jugendliche den Schwarzwald? Ist die Ferienregion in der Heimat gar altmodisch? Ganz gewiss nicht, wenn man die Ausstellung der Neunt- und Zehntklässler des Löffinger Schulverbunds im Rathaus und in der Sparkasse anschaut. Dabei zeigt sich, dass die Schüler viel Kreativität und Fantasie bei ihrer Interpretation des Schwarzwalds entwickelt haben. Die Ausstellung „Schwarzwald reloaded“ ist noch bis 3. Juli zu bewundern.

Die Ausstellung

Kunstlehrerin Clarissa Obert aus Rötenbach und ihre Kollegin Frauke Wetterling aus Freiburg haben die Schüler mit dem Thema „Schwarzwald reloaded“ konfrontiert. Die Ausstellung ist bis zum 3. Juli im Rathaus und in der Sparkasse zu sehen. Seit vier Jahren unterrichtet Clarissa Obert am Schulverbund Kunst, Deutsch, Chemie und Ethik, seit sechs Jahren unterrichtet Frauke Wetterling am Schulverbund Kunst, Deutsch und Englisch. Das nächste große Kunstwerk sind klassische Maler, die abstrakt in Tape Art dargestellt werden sollen.