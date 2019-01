Die Löffinger Fasnet muss heuer einige Umwege und Behinderungen aufgrund des Schienenersatzverkehrs hinnehmen. Vor allem der Schmotzige Dunschdig und die Löffinger Staßenfasent werden eingeschränkt sein. "Leider konnten wir für den Schmotzigen keine Sperrung erreichen", bedauert Narrenvater Sven Seidel. Deshalb werde man mit dem Narrenbaum zunächst zum Rathaus fahren, warten bis der Bus vorbei ist und dann den Baum wie gewohnt auf dem Latscharieplatz aufstellen. Für die Narren ist also größte Vorsicht geboten, zumal der Donnerstag durch die Straßenfasnacht mit den vielen Gruppen geprägt ist.

Dies gilt auch für den Fastnachtsmontag, hier konnte man zwar eine Sperrung erreichen, allerdings nur zwischen 12 und 17 Uhr. Die Narrenbühne wird wieder vor der Kirchentreppe aufgestellt, hier werden auch die Schulleiter entmachtet und die Hexentaufe sowie und die Walpurgisnacht durchgeführt.

Eine neue Streckenführung wird es beim Hemdglonkerumzug geben, der an der Bühne beginnt. Verzichten müssen die Narren dieses Jahr auf das Fasnachtsschauspiel am Schmotzige Dunschdig. Geöffnet ist dagegen die Zunftstube, hier warten Sven Seidel und Mathias Wider mit interessanten Narrengeschichten.

Die Kinderfasnet an Fasnachtdienstag wird in der Festhalle stattfinden, der Kinderumzug durch die Stadt fällt ebenfalls dem Schienenersatzverkehr zum Opfer.

Die Bedeutung der Fasnacht in der Kulturlandschaft unterstrich Bürgermeister Tobias Link bei der Narrenversammlung, der sich als Schwabe schon gut in die Löffinger Fastnacht einbringt, so als "Fässlewagen-Getti". Ein Dank galt den Narren auch für die Bereitschaft, sich im Jubiläumsjahr mit einzubringen.

Narrenvater Sven Seidel konnte bei der Narrenversammlung langjährige Narren für ihre Verdienste um den Erhalt der Fastnachtskultur auszeichnen. Der goldene Narrenorden ging an Regina Schmidt aus der Hanselegruppe, die auch für die Tanzgruppe der Kinderfasnet aktiv ist. 20 Jahre auf dem Hexenbuckel haben Thomas Sawetzki und Joachim Heizmann. Die beiden Vollbluthexen bringen sich mit Herzblut in der Gruppe ein, außerdem engagiert sich Thomas Sawetzki seit über 20 Jahren in der Zunftstube.

Termine hatte Zunftschreiberin Birte Meder parat. Am 2. und 9. Februar wird die Kleiderkammer im Maienländer Tor von 11 bis 13 Uhr geöffnet sein.