Das einhundertjährige Bestehen des Turn- und Sportvereins Rötenbach wurden mit einem großen Sportfest über gleich drei Tage gefeiert. In und um die Benedikt-Winterhalder-Halle gab es Sportangebote für Groß und Klein, aber auch viel Unterhaltsames. Selbst Bürgermeister Josef Matt und der Gemeinderat hatten keine Scheu vor Wasser und stellten sich den Sportaufgaben. Anlässlich des Jubiläums präsentierte der Vorsitzende des der Jubiläumsverein Reinhold Klausmann das neue Maskottchen „Sporty“ beim Bankett. Das übergroße Maskottchen verbindet Fußball und Sport – die beiden Sportarten – des Jubiläumsvereins. Zahlreiche Gäste, so Vertreter des Badischen Schwarzwald Turngaus, des südbadische Fußballverbands und der Turnerbund Löffingen kamen zum Gratulieren. Die Rötenbacher Vereine erinnerten an die 100-jährige Geschichte, alles eingebettet in ein großes Sport- und Unterhaltungsfest.

Überrascht wurde der Vorsitzende Reinhold Klausmann, der die Ehrennadel des Landes verliehen bekam. Eine hohe Auszeichnung von Landesvater Wilfried Kretschmann für außerordentliche Verdienste im Ehrenamt. So kann Klausmann 34 Jahre Vorstandsarbeit beim TuS vorweisen, darunter viele Jahre als Vorsitzender. Nicht nur hier hat er Akzente gesetzt, sondern auch als Gemeinderat, etwa beim Bau der Benedikt-Winterhalder-Halle. Er ist Ideengeber der Turngala und als Handwerker mit Rat und Tat zur Stelle, wenn es gilt, im Verein oder auch im Ort etwas zu tun. Der Turnsport liegt Klausmann am Herzen und so engagiert er sich seit 1988 auch im Badischen Schwarzwald-Turngau.

Die Verbindung zwischen dem TuS Rötenbach und dem Turnerbund Löffingen besteht seit Beginn an. So unterstützten die Löffinger bei der Gründung den Nachbarverein und heute ist die Wettkampfgruppe Schwarzwald-Baar eine der Vorzeigemannschaft, auch mit Turner aus beiden Vereinen.