von Thomas Schröter

Den Weg freigemacht für den Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses im Löffinger Stadtteil Unadingen hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung. Unter der Voraussetzung, dass ein Landeszuschuss in Höhe von 120 000 Euro fließt, befürwortete das Stadtparlament das Bauvorhaben und ermächtigte die Stadtverwaltung dazu, fristgerecht bis spätestens 15. Februar beim Landratsamt Breisgau-Hoschschwarzwald als zuständiger Bewilligungsstelle einen Förderantrag einzureichen.

Zuvor hatten Stadtbaumeister Udo Brugger und Uwe Sättele vom gleichnamigen Ingenieursbüro die Plnaungen für das Feuerwehrgerätehaus vorgestellt. Planungsgrundlage war, wie Brugger und Sättele erläuterten, eine Abstimmung zwischen Stadtbauamt und Feuerwehr Löffingen einerseits und mit Kreisbrandmeister Alexander Widmer andererseits. Für den Bau und die Ausstattung von Feuerwehrgerätehäusern gelten, wie Uwe Sättele ausführte, sehr strenge Mindestanforderungen. Beim Kreisbrandmeister liegt es unter anderem, die Einhaltung dieser Normen bei Bauvorhaben der Feuerwehr zu gewährleisten.

„Wir planen keinen Luxusbau, sondern haben uns bei den Planungen auf das Nötigste, sprich: die Einhaltung der Normvorgaben, beschränkt“, betonte Uwe Sättele. Den jetzt vom Gemeinderat abgesegneten Planungen zufolge wird das Feuerwehrgerätehaus zweigeschossig ausgeführt und über eine Grundfläche von zirka 270 Quadratmetern verfügen. Im Erdgeschoss finden sich zwei so genannten Fahrzeugboxen, von denen eine als Lagerfläche für feuerwehrtechnisches Equipment genutzt werden soll, sowie die Umkleide, ein Lagerraum und die Sanitäranlagen. Im Obergeschoss sind ein Seminarraum, ein kombinierter Büro- und Sanitätsraum, der Funkraum und eine Teeküche untergebracht. Im Außenbereich finden sich 13 Stellplätze und ein für Behinderte reservierter Parkplatz.

Die Kostenschätzung für das neue Feuerwehrgerätehaus beläuft sich auf 856 800 Euro brutto. Davon entfallen 478 000 Euro auf das Gebäude, 80 000 Euro auf die Außenanlage, 32 000 Euro auf die Einrichtung und 100 000 Euro auf die Nebenkosten. Stadtverwaltung und Freiwillige Feuerwehr rechnen mit einem Zuschuss in Höhe von 120 000 Euro aus Landesmitteln.

Die Abteilung Unadingen der Freiwilligen Feuerwhr Löffingen verfüge aktuell über 45 aktive Wehrleute. Formell anrechenbare Eigenleistungen werde die Feuerwehr zwar nicht erbringen können, es werde aber sicherlich wo sinnvoll und möglich Arbeitseinsätze geben, mit denen die Feuerwehrleute ihren Teil zum Bau des neuen Gerätehauses beitragen werden, erklärte Feuerwehr-Gesamtkommandant Bernd Schwörer auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Manfred Furtwängler.

Als künftiger Standort für das neue Feuerwehrgerätehaus Unadingen war bereits im Vorfeld eine voraussichtlich rund 1300 Quadratmeter große Fläche im Gewerbegebiet „Im Schachen“ festgelegt worden. Das Areal wird, was Zu- und Abfahrt anbelangt, vom Schachenweg her erschlossen. Auch das für die Erweiterung des Gewerbegebiets „Im Schachen“ erforderliche Bebauungsplanverfahren ist bereits in Arbeit.

Bürgermeister Tobias Link stellte es dem Gemeinderat frei, sich vor einer Entscheidung über den Bau des Feuerwehrgerätehauses Unadingen zunächst noch in den Fraktionen zu beraten. Dazu sah das Stadtparlament, allen voran die Fraktionssprecher Manfred Furtwängler (CDU), Werner Adrion (FDP/FW) und Georg Mayer, (SPD) aber keinen Anlass. Die drei Fraktionssprecher hoben die Bedeutung der Feuerwehr, ihr Leistungsspektrum und ihr Einsatzvolumen hervor. Der Gemeinderat votierte schließlich einstimmig für den Feuerwehr-Neubau.