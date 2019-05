Hochkarätige Ehrungen prägten die Hauptversammlung des Löffinger Turnerbunds: Für außerordentliche Verdienste im Turnerbund Löffingen wurde Regina Isele zum neuen Ehrenmitglied ernannt. Sie engagiert sich seit Jahren für die Mini-Olympiade, dem ersten Wettbewerb der Kinder zwischen drei und sieben Jahren. Im vergangenen Jahr nahmen 42 Nachwuchssportler an diesem Wettbewerb teil. „Regina Isele übernahm schon als aktive Leichtathletin Verantwortung im Nachwuchsbereich, so zunächst als Schülertrainerin, dann im Kinderturnen, sie engagierte sich als Kampfrichterin, war im Wettkampfbetrieb aktiv, Übungsleiterin, Kursleiterin, war bei den Schwindelsingers und initiierte das Programm der psychosozialen-motorischen Grundausbildung“, so Vorsitzender Gustl Frey. Viele Nachwuchssportler führte sie auf dem Weg zu den Leichtathleten oder Turner. Auch im Vorstand und im Turnrat engagiert sich Regina Isele seit vielen Jahren.

Die Ehrenurkunde des Löffinger Turnerbunds darf Martin Ruf (links) von Gustl Frey in Empfang nehmen. | Bild: Gerold Bächle

Die nichtalltägliche Ehrenurkunde erhielt Martin Ruf, „die Allzweckwaffe“, wie Gustl Frey den Turner betitelte. Seine vielfältigen Aufgaben über Jahre sind erstaunlich: Übungsleiter, Jugendvertreter, Kampfrichter, Webmaster und Teamarzt.

Als erprobten Kampfrichter schaffte Matthias Wehrle den Sprung als Schiedsrichter zu den Europameisterschaften. In Berlin war der 33-jährige als Kampfrichter im Hochsprung, Stabhochsprung, Hürden- und Hindernislauf sowie beim Marathon eingesetzt. Er erhielt bei der Versammlung dafür eine besondere Anerkennung.