Sportlich und vereinstechnisch zeigt der FC Löffingen großes Potenzial. Spielerisch konnte Trainer Uli Bärmann in der Hauptversammlung mit dem achten Platz in der Landesliga zufrieden sein. Unter Trainer Stefan Löffler und Andreas Happle hat auch die zweite Mannschaft den Klassenerhalt erreicht. In der Kreisliga A schlug sich die Mannschaft mit Dirk Schreiber über die Saison ebenfalls gut. Trotzdem, so Uli Bärmann, gelte es, das große Potenzial im Verein auch in der kommenden Saison voll auszuschöpfen.

Der Erfolg ist sicherlich der Gemeinschaft als „FCL-Familie“ geschuldet, so kann der Vorstand mit Benjamin Gaudig und Rainer Knöpfle auf viele ehrenamtliche Helfer zurückgreifen.

Eine positive Bilanz zeigt die Spielgemeinschaft mit dem FC Reiselfingen (Damen und Jugend), sowie im Jugendbereich mit dem SV Unadingen und dem SV Dittishausen. Hier werden Synergieeffekt ausgenutzt und die Kraft gebündelt, unter der Federführung des FC Löffingen. Umfangreich ist die Jugendarbeit unter Jugendleiter Michael Wetterer mit 117 Spielern von der A- bis D-Jugend. Lediglich die 53 Spieler der E- bis G-Jugend laufen unter dem FC Löffingen. Insgesamt werden die Kinder und Jugendlichen von 33 Trainern und Betreuern gechoacht. Als erfolgreichste Jugendmannschaft konnte die C1-Junioren den Aufstieg in die Landesliga meistern.

Doch nicht nur der sportliche Erfolg gehört zum FC Löffingen, sondern auch treue Mitglieder, welche Rainer Knöpfle in der Hauptversammlung auszeichnen konnte.

Klaus Auer wurde für seine 20-jährige Tätigkeit als Vorsitzender zum Ehrenmitglied ernannt. „Seine fachliche Kompetenz hat den Verein maßgeblich geprägt“, so Knöpfle . Für 40-jährige Treue konnte er Harald Burger und Thomas Vogelbacher ehren, für 25 Jahre Hans-Jörg, Frank und Stefan Löffler, Rudi Werne, Peter Wehrle und Uwe Münzer.