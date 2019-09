Dieses Mal hatte Unadingen mit dem Wetter kein Glück und so mussten wegen des Regens das „Spiel ohne Grenzen“ und das Pferdereiten abgesagt werden. Trotzdem war es beim zweitägigen Fest nicht langweilig. Kurzfristig wurden das Goäßä- und Sportfest teilweise in die Tennishalle verlegt. Obwohl die Alten Herren, die das Goäßäfescht ins Leben riefen, seit 2012 keine eigenen Ziegen mehr haben, bleibt das Fest bestehen unter dem Motto „Goäßäfescht 2.0“. Um dem Namen gerecht zu bleiben, wurden drei Geißen von Martina Sättele ausgeliehen. Der Grund des Goäßefescht war einst, für die lebenden Rasenmäher die Futter- und Unterbringungskosten zu sichern. Verbunden ist das Fest nicht nur mit musikalischer Unterhaltung, Spiel und Spaß, sondern auch mit dem Blick in längst vergangenes Handwerk.

Dieses Mal war Andreas Schmidt, Schreiner und Berufsschullehrer aus Neustadt, vor Ort, um seine Handwerkskunst vorzustellen. Während das „Spiel ohne Grenzen“ buchstäblich ins Wasser fiel, es wäre einfach zu gefährlich gewesen, so Tobias Naber vom Vorstandsteam, kamen die Kinder voll auf ihre Kosten, in der Hüpfburg, beim Torwandschießen oder bei Wasserspielen mit der Jugendfeuerwehr. Lediglich das Pferdereiten wurde aus Rücksicht auf die Tiere abgesagt. Musikalisch bot der Unadinger Sportverein einiges auf, so standen gleich zwei Stimmungsbands am Samstag auf der Bühne, die Schwarzwälder Lausbube und Barfuß, die für zünftige Musik sorgten. Zum Frühschoppenkonzert am Sonntag war die Wälderband Unterbränd engagiert worden. Ergänzt wurde das Angebot auch mit vielen Goäßä-Spezialitäten.

Der Sonntag war ganz dem Sport gewidmet. So konnte der SV Unadingen das Vorrundenspiel des Südbadischen Vereinspokals der C-Jugend auf den Sportplatz holen. Die SG Löffingen hatte am Ende gegen den SV Hinterzarten mit 5:2 Toren die Nase vorn. Am Nachmittag standen sich der SV Unadingen und der SSC Donaueschingen (1. und 2. Mannschaft) in den Punktspielen gegenüber, wobei die Unadinger beide Spiele verloren. Am Abend stand noch das Freundschaftsspiel der SG-Löffingen-B-Jugend und SG Steina-Schlüchttal an. Zwischen dem Fußball präsentierten sich die Dance Heros aus Unadingen. Die Kindertanzgruppen unter der Leitung von Ann-Kathrin Wolf zeigten dabei tänzerische Leistungen gepaart mit Grazie und Anmut.