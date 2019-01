Genau vor 1200 Jahren, am 16. Januar 819, wurde die Urkundenlegung von Ruadger aus Rötenbach an die Kirche St. Michael vorgenommen. Diese erste urkundliche Erwähnung der Gemeinden Löffingen und Rötenbach wird mit dem Schauspiel "Cara levata" aus der Feder von Birgit Hermann dargestellt – exakt am Mittwoch, 16. Januar, in der Löffinger Kirche.

Erste Erwähnung: Die Urkundenlegung im Winter 819, nach dem gregorianischen Kalender am 16. Januar, ist somit auch die erste urkundliche Erwähnung der beiden Orte Löffingen und Rötenbach. Das Ziegenleder, auf dem die Beurkundung niedergeschrieben wurde, liegt bis heute im Stiftsarchiv St. Gallen. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass die Löffinger Kirche (allerdings 400 Jahre später) in den Besitz St. Gallens überging und somit auch die auf Tierhaut geschriebene Urkunde. "Es war Ruadgers, der damals seinen Grund und Boden samt Hörigen vor den Machenschaften der wechselnden Landesherren unter den Schutz der Kirche stellte", informiert Birgit Hermann.

Die Urkundenlegung im Winter 819, nach dem gregorianischen Kalender am 16. Januar, ist somit auch die erste urkundliche Erwähnung der beiden Orte Löffingen und Rötenbach. Das Ziegenleder, auf dem die Beurkundung niedergeschrieben wurde, liegt bis heute im Stiftsarchiv St. Gallen. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass die Löffinger Kirche (allerdings 400 Jahre später) in den Besitz St. Gallens überging und somit auch die auf Tierhaut geschriebene Urkunde. "Es war Ruadgers, der damals seinen Grund und Boden samt Hörigen vor den Machenschaften der wechselnden Landesherren unter den Schutz der Kirche stellte", informiert Birgit Hermann. Schauspiel: Vor diesem historischen Hintergrund hat die Autorin aus Titisee-Neustadt Birgit Hermann ein kurzes, aber prägnantes Schauspiel um diese Urkundenlegung geschrieben. Ihr enormes Wissen um die Geschichte verknüpft mit ihrer Kreativität hat sie in dieses Schauspiel eingebracht. Dabei blieb sie immer nah am historisch Belegten, was auch zu einer regen Korrespondenz mit dem Stiftarchiv St. Gallen führte. Da die Bevölkerung weder lesen noch schreiben konnte, waren es die Zeugen, welche für Geschäfte, Schenkungen oder Urkundenlegungen notwendig waren. Sie bekundeten dies mit der Hand auf dem "Vertrag", da sie auch keine Unterschriften leisten konnten. All dies und noch vieles mehr von damals wird das Schauspiel zeigen.

Das Schauspiel "Carta levata" ist bildet die gemeinsame Auftaktveranstaltung der Stadt Löffingen und der Gemeinde Friedenweiler-Rötenbach anlässlich der ersten urkundlichen Erwähnung vor 1200 Jahren. Die Bühnenfreunde St. Johann und Statisten aus Göschweiler werden das Schauspiel darstellen. Bilder: Silvia Bächle

Bühnenfreunde: Glücklicherweise konnte Birgit Hermann für das Schauspiel echte Profis gewinnen, die Bühnenfreunde St. Johannes aus Friedenweiler. 1993 wurde die Theatergruppe aus der Taufe gehoben und gehört seither zur Kulturszene der Region. Seit Jahren ist Michael Schwörer Regisseur dieser Gruppe und er ist es auch, der die Regie beim Schauspiel inne hat. Doch nicht nur Regie führt Michael Schwörer, er wird auch Readers darstellen, der durch die Urkundenlegung seinen Besitz für seine Kinder und Enkel bewahren will. An seiner Seite spielt Annette Dressel, bekannt vom Göschweiler Theater und der Mönch wird von Thomas Spitzner (Friedenweiler) dargestellt. Hinzu kommen 14 Zeugen, dahinter stecken die Statisten aus Friedenweiler und Göschweiler (Pfarrhäusler mit Rentnergruppe)

Glücklicherweise konnte Birgit Hermann für das Schauspiel echte Profis gewinnen, die Bühnenfreunde St. Johannes aus Friedenweiler. 1993 wurde die Theatergruppe aus der Taufe gehoben und gehört seither zur Kulturszene der Region. Seit Jahren ist Michael Schwörer Regisseur dieser Gruppe und er ist es auch, der die Regie beim Schauspiel inne hat. Doch nicht nur Regie führt Michael Schwörer, er wird auch Readers darstellen, der durch die Urkundenlegung seinen Besitz für seine Kinder und Enkel bewahren will. An seiner Seite spielt Annette Dressel, bekannt vom Göschweiler Theater und der Mönch wird von Thomas Spitzner (Friedenweiler) dargestellt. Hinzu kommen 14 Zeugen, dahinter stecken die Statisten aus Friedenweiler und Göschweiler (Pfarrhäusler mit Rentnergruppe) Urkundenlegung : In der Zeit der Gründung beider Orte Löffingen und Rötenbach im Jahr 819 konnte das gemeine Volk weder lesen noch schreiben. Dieses Privileg hatten nur die hohe Geistlichkeit und der hohe Adelstand. Bei wichtigen Dingen, wie einer Übergabe, gab es deshalb eine Urkundenlegung, wie Birgit Hermann recherchierte. In einem Fackelkreis wurden dann verschiedene Symbole gelegt. So versinnbildlichte eine Schale Erde Besitz, ein Handschuh stand für das Volk.

In der Zeit der Gründung beider Orte Löffingen und Rötenbach im Jahr 819 konnte das gemeine Volk weder lesen noch schreiben. Dieses Privileg hatten nur die hohe Geistlichkeit und der hohe Adelstand. Bei wichtigen Dingen, wie einer Übergabe, gab es deshalb eine Urkundenlegung, wie Birgit Hermann recherchierte. In einem Fackelkreis wurden dann verschiedene Symbole gelegt. So versinnbildlichte eine Schale Erde Besitz, ein Handschuh stand für das Volk. Kleidung: Um dem Schauspiel auch das richtige Outfit zu geben, werden die Akteure entsprechende Kleidung tragen. Hier konnte die Gruppe auf die Kleiderkammer in Bräunlingen zurückgreifen.