Ganz dem Anlass angepasst, in schwarz-weiß, nahmen als Vertreter der Delirium Gang Thomas Fetz, Peter Otto, Heiko Sawetzki und Rudolf Werne am Schmotzige Dunnschtig vor großem närrischen Publikum die Ehrungen zum 30. Narrengeburtstag der Gruppe entgegen.

"Entstanden aus einer Bierlaune heraus, ist die Delirium Gang mit dem Schlachtruf 'Delirium Gäng – Gäng – Gäng – Gäng' aus der Löffinger Fastnachtskultur nicht mehr wegzudenken", wie Narrenvater Sven I würdigte. Auch in diesem Jahr ist die Gruppe am Umzug mit dabei. Gespannt darf man sein wie die Delirium Gang, die mit allen Familienmitgliedern auftritt, in diesem Jahr das Motto "Was in Löffingen geschah" umsetzen wird. Ihre Kreativität ist weithin bekannt, denkt man nur an die Berliner Mauer, Wikinger, Ritter der Kokosnuss, Raumfahrer, Kosaken oder Kavaliere mit Holzpferden, Jamaika-Bob-Team, Orient Express, Eskimos, Schweine im Weltall, Panzerknacker, Zirkusverkäufer, Werbefiguren, Massai, Ägypter, Latinlover, Druiden, Bauarbeiter, Superheld Bettmann, OP Ärzte, Papageien, Palmen oder auch an die mittelalterlichen Bierbrauer.

Löffingen Das Löffinger Ösch ganz in Narrenhand Das könnte Sie auch interessieren

Angefangen hat alles 1988. Damals traten die FCL Fußballer mit Freunden bei den Grümpelturnieren der Betriebssportgruppe von Studer-Revox an. Als Name hatte man den FC Niegewinn ausgesucht, der fußballerische Erfolg bei den Grümpelturniern war auch eher mäßig.

Getreu dem Motto "Dabei sein ist alles" entschloss sich die Truppe auch in den kommenden Jahren beim Grümpelturnier mitzumachen. Dabei setzte man in später Stunde nach einigen alkoholischen Getränken auf den neuen Namen "Delirium Gang", der sich von nun an fest in Löffingen verankern sollte. Im Juli 1989 kamen die Löffinger zusammen, um im Gasthaus Löwen die Gründungsversammlung der Delirium Gang abzuhalten. Von den einstigen Machern sind heute nur noch Thomas Fetz und Rudolf Werne mit dabei. Zwar ist der Name noch geblieben, doch die Delirium Gang (DG) hat sich gewandelt. Heute sind die gestandenen Herren, erfolgreich im Beruf und Familienväter, als wohl eine der aktivsten, lustigsten und in Freundschaft verbundene Gruppe anzutreffen. Früher vor allem sportlich und an Fastnacht aktiv, sind sie heute auch bei bei öffentlichen Festen anzutreffen, aber auch als Helfer, wie beim Showabend des Handharmonikaspielrings.

Die Ursprünge

Die Delirium Gang, heute mit zwölf Mitgliedern, hat sich aus einer Gruppe Löffinger gegründet, die Fasnet von Kindesbeinen an kennen. Die Jungs hatten jeweils als 20-er unter dem Narrenbaum den Eid auf die Löffinger Fastnacht geschworen. Diesen Narreneid wird die Delirium Gang nun seit 30 Jahren gerecht. "Egal mit welchem Kostüm, ob als Laufgruppe oder mit Wagen, wir DGler wissen uns immer närrisch zu benehmen", sagt Thomas Fetz.