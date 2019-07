Das Baarstädtchen Löffingen wird in Zukunft auf der Landkarte renommierte Bands kein weißer Fleck mehr sein. Am Samstag, 27. Juli, werden auf der großen Bühne auf dem Festgelände an der Wanne Vanessa Mai mit ihrer Band, die Münchner Freiheit und Alphaville erwartet. Doch bevor die Stars auftreten können, ist viel Arbeit erforderlich, bis letztendlich die Bühne steht.

Macher hinter den Kulissen: Mit Willi Wrede von der Künstleragentur ROM aus Metzingen hat Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke mit dem Organisationsteam einen erfahrenen Entertainment-Macher gefunden. „Wir sind europaweit unterwegs und haben 80 Künstler wie Suzi Quatro, The Sweet, Genesis, ACDC, oder TREX unter Vertrag“, sagt der Agentur-Chef im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Gefordert ist Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke, der auf der Bühne auch mal selbst Hand anlegt.

Equipment: Gleich acht Sattelzüge sind im Einsatz, um die für das Konzert nötige Technik und Ausstattung nach Löffingen zu transportieren, dazu drei Radlader und viele Helfer. Bei dieser Hitze eine schweißtreibende Arbeit. Das Material ist 90 rund Tonnen schwer. „Alleine die Bühne, 23 auf zehn Meter groß, wiegt 40 Tonnen“, informiert Michael Thoma vom Aufbauteam. Die 50 Lautsprecher haben 20 000 Watt, die 80 Schweinwerfer und die gesamte Tontechnik 60 000 Watt. „Um dies alles zu gewährleisten, werden Generatoren aufgestellt“, so Wrede. Insgesamt werden 100 Personen mit dem Open-Air-Konzert beschäftigt sein. Die Künstler kommen mit acht Vans und drei Bussen, darunter 16 Musiker. Für sie werden Pagodenzelte aufgebaut.

Gerüstet für alle Szenarien: Während Alphaville und die Münchner Freiheit vor dem Auftritt in Löffingen ein Pause hatten, kommt Vanesse Mai von ihrem Auftritt in Regensburg und wird am Sonntag wieder in Coburg auftreten. Die Zugänge sind behindertengerecht, ebenso wird es behindertengerechte Toiletten geben. „Das Konzert wird nur in Ausnahmefällen abgesagt und diese Ausnahme ist ein Unwetter“, sagt Wrede. Doch man sei ständige mit dem Wetterdienst in Verbindung. Bei Regen gibt es Regencaps – Regenschirme sind nicht erlaubt – bei Hitze einen Löffinger Sonnenhut.

Löffinger helfen mit: Eigentlich sei seine Agentur bei großen Festival vertreten, „Löffingen ist dagegen klein, aber einfach spitze“, sagt Willi Wrede. Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke sei immer vor Ort, bei ihm laufen die Fäden zusammen. „Die Zusammenarbeit zwischen uns, der Stadt, dem Bauhof, der Feuerwehr, dem DRK, den Sicherheitsleuten und auch der Vereine ist vorbildlich“, sagt der Metzinger Agenturchef. So haben am Dienstag 20 Vereinsvertreter zusammen mit dem Bauhof die Umzäunung des Geländes vorgenommen.

Regionale Experten: Grundsätzlich greife man immer auf regionale Experten zurück und mit Bächle Event Media aus Neustadt habe man eine Firma mit zahlreichen Experten und entsprechender Veranstaltungstechnik. In Löffingen ist Michael Thoma für den Aufbau verantwortlich. Auch die Löffinger Bauhofmitarbeiter und Forstleute sind mit dabei.