Die Ausstellung von Mechthild Ehmann und Conrad Schierenberg in der Städtischen Galerie in Löffingen endet am Sonntag, 19. Mai. Die anspruchsvolle Kunst der Skulpturen und Malerei hat im Baarstädtchen großen Anklang gefunden. Da imponieren Skulpturen aus Granit, Bronze oder Massivglas durch Leichtigkeit und vor allem Bewegung. „Als Blickfänger im Raum scheinen sie eng verbunden, Stein und Konzentration, Bronze und Reflektion, Glas und Transparenz“, wie die Künstlerin selbst beschreibt. Und doch sind alle Skulpturen auf einen minimalen Punkt fixiert, um sie dann dem Besucher als beweglich vorzustellen. Der Kunsthistoriker Alexander Klee beschrieb die Arbeiten von Mechthild Ehmann so: „Nicht mit dem Sockel verbunden, lassen sich die schweren Steinskulpturen leicht um ihre vertikalen Achse drehen. Die Konzentration und die Drehbarkeit des Steins entmaterialisieren ihn in gewisser Weise, nehmen ihm die unbewegliche Schwere“.

An der Wand hängen die Bilder von Conrad Schierenberg, die eine wunderbare Ergänzung zu den Skulpturen darstellen. Zwei unterschiedliche Genres, die nicht gegeneinander stehen, sondern den Besucher mitnehmen in die Reise der Beweglichkeit, aber auch in diese Welt der Malerei von Conrad Schierenberg. Porträts, Stillleben und Landschaften, teils mit abstrahierenden Zügen, sind hier zu sehen.

Zur Finissage am Sonntag, 19. Mai, um 17 Uhr, wird sich Conrad Schierenberg seiner zweiten Kunst widmen und sich als alemannischer Wortkünstler zeigen. Eigene Texte wird er vortragen, Langeweile ist also keineswegs angesagt.

Geöffnet ist die Ausstellung noch am heutigen Freitag von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 17 Uhr, sowie am Sonntag von 11 Uhr bis 13 Uhr und von 15 Uhr bis 17 Uhr. Am Samstag bliebt die Ausstellung geschlossen.