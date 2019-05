Schon der Titel ihres Auftritts „Geben Sie acht! – Erlesenes Gelesenes, gelungenes Gesungenes“ ließ erahnen, was das Duo Konstantin Schmidt und Carsten Dittrich auf die Kleinkunstbühne in Löffingen bringen würden. Eine bitter-süße Kost, schwarzer Humor, Wortwitz und Gesangsakrobatik, erlebte das Publikum bei der KuTipp-Reihe. Auf der Bühne standen zwei Künstler, die nicht in der weiten Welt zu Hause sind, sondern direkt vor der Haustür und lediglich mit Karl Valentin nach München reisen oder mit dem Liedermacher Georg Kreisler nach Wien. Nicht nur die Beiden wurden mit Applaus im voll besetzten Saal der Tourist-Information überschüttet, sondern auch die Klappmaulpuppe. „100 Jahre deutsche Sprachkunst und Wortakrobatik“ von Carsten Dietrich, dazu der bekannte Wiener Schmäh mit den bösen Liedern von Konstantin Schmidt, führten zu einem Kunstabend, in dem sich schwarzer Humor und ein bunt-heiteres Potpourri der deutschsprachigen Lied- und Reimliteratur zu einer Einheit verbanden. Neben diesen beiden Künstlern mischte die Handpuppe Klappermaul besserwisserisch und gönnerhaft kräftig mit.

Konstantin Schmidt ist ein Klavierkabarettist, Carsten Dittrich ein Meister der Sprache. Diese beiden Künstler zusammen sorgten für ein volles Haus und einen genussreichen Kunstabend. Während Carsten Dittrich tief in der Literaturkiste von Karl Valentin bis Otto Reuter so manches Schmankerl ausgegraben hatte, beschäftigte sich Konstantin Schmidt mit seinem Lieblingskomponisten Georg Kreisler. Mit den Liedern wie „Tauben vergiften im Park“ oder „der Bluntschli“ , die geradezu mit allerschwärzestem Humor trieften, begeisterte er das Publikum.

Alles gemixt, gerüttelt und gerührt mit der ordentlichen Prise bissigen Pointen, sorgte für ein gelungenes Gesamtwerk.

Das nächste KuTipp-Erlebnis steht bereits vor der Tür. Am Freitag, 7. Juni, gastieren im Gebertsaal „The Schoo-Schoos“ – mit Black Forest Swing.