Vor 100 Jahren wurde die Volkshochschule in Deutschland aus der Taufe gehoben. Ihr Anspruch war Weiterbildung. Dieses Ziel hat man auch heute fest im Blick, doch die Volkshochschulen bieten noch viel mehr.

Weiterbildung zum Gästeführer

Seit nunmehr 20 Jahren bietet die Volkshochschule Hochschwarzwald (Vhs) die Weiterbildung zum Gästeführer an. Der Naturpark Südschwarzwald bietet als Tourismusregion eine Vielzahl an Einsatzfeldern. Das Dozententeam vermittelt Kommunikation, Gesprächsführung, Rhetorik und Verhandlungstechniken, dazu geographische und strukturelle Grundlagen, Recht und Versicherung, Kulinarik und vieles mehr. Danach wird hospitiert. An 28 Terminen werden die Gästeführer ab Mittwoch, 11. September, geschult.

Mit fertig ausgebildeten Kräften können Teilnehmer des Programms ihre Heimat aus einem neuen Blickwinkel kennenlernen. So geht es am Montag, 4. November, zur Speckwanderung. Zudem stehen eine erlebnisreiche Stadtführung durch Staufen, die Erkundung der Ravenna-Schlucht oder die Natur und Kultur in Menzenschwand auf dem Programm.

Ein Blick hinter die Kulissen

Darüberhinaus ermöglicht die Vhs einen Blick hinter die Kulissen: So öffnet das Hotel „Vier Jahreszeiten“ am Schluchsee im Oktober seine Türen. Eine Hofbesichtigung bei Familie Vogelbacher in Lenzkirch steht im November an und im Januar stellt Joscha Krause aus Seppenhofen seine Kaffeerösterei vor – natürlich darf auch gekostet werden. Ebenfalls im Januar lädt das Pflegeheim St. Laurentius in Bonndorf ein, einen Blick in den Alltag des Heims zu wagen.

Beim Erlebniswandern können selbst echte Schwarzwälder ihren Wald noch einmal neu entdecken, wenn sie in seinen Duft eintauchen. Die ätherischen Öle der Bäume weiten die Lungen und sorgen für Entspannung und Erholung. Das Fichtennadel–Schaumbad ist schon recht bekannt, kaum einer dürfte dagegen Tannennadel-Glühwein oder Weihnachtsbrötle mit Fichtennadelzuckerguss kennen. Die Löffingerin Gisela Schreiber will das ändern. Weitere Infos hier.