Ärzte und Zahnärzte im ländlichen Raum sind Mangelware, was auch im Baarstädtchen Löffingen und in der Nachbargemeinde Rötenbach- Friedenweiler ein großes Thema ist. Während in Löffingen eine verwaiste Arztpraxis nach langem Suchen wieder besetzt werden konnte, setzt Rötenbach die Vision eines Ärztehauses um. Jetzt fand der Spatenstich für das ambitionierte Projekt statt.

Ärztehaus

Im Jahr 2020 soll das Ärztehaus in Rötenbach stehen, die Kosten hierfür betragen zwei Millionen. Bis dahin hofft Bürgermeister Josef Matt nicht nur einen Zuschuss zu bekommen, sondern auch einen Arzt, der in die neue Arztpraxis einziehen wird. Derzeit sind in Löffingen drei Arztpraxen angesiedelt, in der Gemeinde Friedenweiler eine, sowie zwei Zahnarztpraxen bei knapp 10 000 Einwohnern. Dies könnte sich in nächster Zeit noch verschlechtern. Wichtig wäre es, den Jungmediziniern die großen Vorteile im ländlichen Raum, ziemlich nahe an Freiburg, begreifbar zu machen, so Matt. (pb)