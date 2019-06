Der längste Tag und die kürzeste Nacht wurden am 21. Juni in Göschweiler gefeiert, als zum 15. Mal auf dem Festplatz das Sonnwendfeuer angezündet wurde. Zwar hatte es am Nachmittag stark geregnet, doch am Abend, als dann das Feuer loderte, zog ein herrlicher Sonnenuntergang auf, der das stimmungsvolle Bild unterstrich.

Publikumsmagnet: Ob Regen oder Sonnenschein, die Göschweiler lassen sich ihre Sonnwendfeier, die vom Sportverein ausgerichtet wird, nicht vermiesen. Der längste Tag wird gefeiert, egal auf welchen Wochentag er fällt oder wie das Wetter ist. So kamen heuer über 400 Gäste, um bei diesem Ereignis mit dabei zu sein. Bereits um 18 Uhr wurde die Sonnwendfeier vom Fanfarenzug Löffingen eröffnet, der die Fanfarenklänge und die Trommelschläge weit über die Hochebene erklingen ließ.

Weit über Göschweiler hinaus, bis auf die Baar und in den Hochschwarzwald hinein, ist das Sonnwendfeuer des Sportvereins zu sehen. | Bild: Gerold Bächle

Viele Helfer: Die Göschweiler Sonnwendfeier hat zahlreiche Helfer, doch die zwei größten Macher sind sicherlich Walter Keßler der Vorsitzende des Sportvereins und der Ehrenvorsitzende des Sportvereins und Ortsvorsteher Manfred Furtwängler. Dass die Sonnwendfeier, nach ihrer damals katastrophalen Premiere weiterging, ist sicherlich Manfred Furtwängler zu verdanken, der als Ortsvorsteher die Gemeinde mit ins Boot brachte, um die Sonnwendfeier als festes Event in der Region zu verankern.

Das Sonnwendfeuer: Die Ehrenmitglieder des Sportvereins sorgen für das Feuer. Dieses Engagement gilt bis heute. Zusammen mit zwölf Ehrenmitgliedern war Manfred Furtwängler auch heuer im Göschweiler Wald unterwegs, um Feuerholz zu sammeln. Die Dürrständer dienen als Hilfe für die Feuerpyramide. Zwischen den sieben Stangen mit einer Länge um die acht Meter wurde das Brennmaterial aufgefüllt. Der Regen am Nachmittag sorgte allerdings dafür, dass dieses Holz am Abend beim Anzünden große Probleme bereitete. Karlheinz Kiechle steuerte auch dieses Jahr wieder 30 Reisigwellen für das Feuer bei. Erst als das Feuer – welches vorher eher qualmte – an diese Reisigwellen kam, loderte es dann auch und sorgte für die entsprechende Stimmung.

Beste Unterhaltung: Die Sonnwendfeier steht auf drei Erfolgssäulen, zum einen dem imposanten Feuer auf dem Festplatz das weit hinaus in der Region zu sehen ist, einer abwechslungsreichen Bewirtung und vor allem auch durch die musikalischen Beiträge. Neben dem Fanfarenzug gehört seit Beginn an auch die Trachtenkapelle Göschweiler mit dazu. Dirigent Flake sorgte für ordentliche Stimmung bei den Gästen, so auch bei der Gruppe der 40-er aus Löffingen oder den Landfrauen aus Seppenhofen, die immer mit dabei sind. Auch die Jagdhornbläser gehörten dieses Mal wieder mit zum musikalischen Rahmenprogramm. Neben dem Grillgut und kostenlosen Stockbrot für die Kinder darf der Wildschwein-Burger nicht fehlen. „Glücklicherweise bekam der Förster noch ein Wildschwein im Göschweiler Forst vor seine Flinte, so dass diese Köstlichkeit angeboten werden konnte", wie sich Walter Keßler freute. Die Göschweiler Feuerwehr hatte die Feuerwache übernommen, brauchte aber aber nicht einzuschreiten.