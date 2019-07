Für Schüler und Lehrer sind die Projekttage am Ende des Schuljahrs immer eine besondere Herausforderung. Es zählen nicht mehr die Klassenverbände, sondern die Vorlieben, welche die Schüler in einem Projekt zusammenwürfeln. Insgesamt standen 15 Projekte zur Verfügung, Radfahren, Wandern, Joga, kreatives Arbeiten mit Papier oder Stoff, aber auch Zirkus, Theater und Musik. Am Donnerstag präsentierten die Schüler ihre Werke im „offenen Schulhaus“. „Spannend war es zu sehen, wie die Schüler die anderen Projekte bewerteten“, so Rektorin Silke Keller. Besondere Anziehungspunkte waren die Aufführungen in den Klassenzimmern und in der Sporthalle, die jedes Mals brechend voll war.

Gleich zwei Vorführungen hatte die Theatergruppe, welche Harry Potter als erfrischendes Schauspiel ins Löffinger Baarstädtchen holte. Begeisterung herrschte auch beim Auftritt der neuen Zirkusartisten, unter der Regie von Oliver Gänsler. Manch einer bekam so viel Lust an diesem Projekt, dass er sich gleich für die Zirkuswoche in Dittishausen vom 26. bis 30 August anmeldete.

Tosenden Applaus bekam auch die Aufführung „Schlagzeug und Cajon“, eine moderne und abwechslungsreiche Präsentation des Schlagwerks. Während das Schlagzeug bekannt ist, erfreut sich das Cajon nun immer größerer Beliebtheit. Ihr Können auf der Kistentrommel bewiesen die Schüler bereits beim ersten musikalischen Abend des Löffinger Schulverbunds.

Handwerkliches Geschick erforderte das Projekt Karten gestalten und Geschenkboxen herzustellen. Mit diesem Projekt verabschiedete sich Cornelia Karvouniaris als Lehrerin im Schulverbund. Entstanden sind kunstvolle Karten und Briefumschläge und auch die Geschenkboxen ließen manchen Schüler erstaunen.

Mailin Riedrich, Lara Blatter und Hanna Hogg waren von weitem schon durch ihre bedruckten T-Shirts zu erkennen. „Summer“ war hier zu lesen und dazu Früchte und ein Kaktus. Die drei Schülerinnen der Klasse 7c hatten sich bewusst für das Projekt „Stoff-, Linol- und Papierdruck“ entschieden. Neben ihren T-Shirts wurden auch große und kleine Einkaufstaschen kreativ gestaltet.