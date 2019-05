Die Stadtmusik Löffingen ist nicht nur wegen ihrer musikalischen Qualität und Vielfalt bekannt, sondern auch wegen ihrer Kreativität. Beim Muttertagskonzert warfen die Musiker diese Attribute in eine Waagschale, um daraus ein abwechslungsreiches, interessantes und vielseitiges Konzert mit Klängen und Rhythmen aus aller Welt zu servieren.

Open-Air-Konzert

Mit dem Neujahrskonzert und dem Muttertagskonzert setzte die Stadtmusik Löffingen musikalische Akzente im Jubiläumsjahr der Stadt. Nun darf man sich schon auf das nächste Highlight freuen. Die Stadtmusik wird das Bürgerfest am Freitag 26. Juli mit einem Open-Air-Konzert an der Wanne bereichern. Es werden musikalische Bilder einer Stadt geboten. Welchen musikalischen Clou sich Dirigent Thomas Epple dazu ausgedacht hat, ist noch ein großes Geheimnis. Nur so viel sei verraten, die Seppenhofer Landfrauen werden sich als Marktfrauen präsentieren. (pb)