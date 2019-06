Ein weiterer Höhepunkt steht im Rahmen der 1200-Jahr-Feier in Löffingen an: Dieses Mal geht es mit Kräuterexpertin Martina Keller auf Spurensuche nach heimischen Kräutern, die bereits im Vorfeld bei einem Vortrag von der Expertin dem begeisterten Publikum vorgestellt wurden.

Zur Person

Martina Keller (54), war schon immer von Flora und Fauna begeistert. So erlernte sie zunächst den Beruf der Floristin, um sich dann ganz der Homöopathie und der Kräuterheilkunde zu widmen. So drückte die zweifache Mutter nochmals die Schulbank, um in München die Ausbildung zur Heilpraktikerin und Bachblütentherapeutin zu absolvieren. 1995 machte sie sich selbstständig und betreut heute eine eigene Praxis im Spiegelhaus in Löffingen.