Die Kulturinitiative Dittishausen (KuDitt) hat mit dem Musikkabarett-Duo Mark und Simon voll ins Schwarze getroffen. Der Vorsitzende Andre Glod versprach im vollbesetzten Haus des Gastes einen unvergesslichen Abend und er hatte nicht zu viel versprochen. Was der Waliser Mark und der Ire Simon als Musik-Comedy-Duo boten, war Oberklasse. In Dittishausen sind Mark´n Simon keine Unbekannten, doch sie überraschen immer wieder mit ihrer spritzigen Kreativität, mit ihrem musikalisch-kabarettistischen Können, mit ihrer Präsenz und ihrer wechselnden Kostümierung. Als ob dies nicht schon für einen Auftritt der Oberklasse reicht, gab das Duo zu seinem vierzigsten Bühnenjubiläum in Dittishausen noch ein ganzes Stück mehr. Sie imitierten berühmte Musikerkollegen wie Franz Zappa, Joe Cocker, Bono oder die Rolling Stones, um dann vom urkomischen Musik-Kabarett in die Welt des Slapsticks einzutauchen. Natürlich durfte das aktuelle Brexit-Thema ebenso nicht fehlen, wie US-Präsident Trump. Die grandiosen Wortwitze wurden mit einem schier unerschöpflichen Reservoir an skurrilen Accessoires und dem ständigen Outfit-Wechsel immer wieder aufgepeppt, um dann sich sofort wieder dem Geistreichen, gepaart mit einer großen Portion Selbstironie, zuzuwenden.

Angefangen haben Mark und Simon als Straßenmusiker, heute gehören sie zu den Großen im Show-Business. Dass die beiden Künstler nicht nur Klamauk können, zeigten sie am Ende einer grandiosen Show. Simon mit seinem ausdrucksstarken Gesang und Mark mit seinem filigranen Gitarrenspiel demonstrierten ihr musikalisches Können. Den ganzen Abend über begleiteten sie sich auf verschiedenen Instrumenten wie der Ukulele, Mundharmonika oder auch den Dudelsack, welche die herzerfrischen Persiflagen untermauerten.

Die Zuschauer kamen aus dem Lachen kaum heraus und so manche Lachträne kullerte beim begeisterten Publikum die Wangen herunter. Das Haus des Gastes bebte, das Publikum konnte nicht an sich halten, Szenenapplaus und mehrfach geforderte Zugaben waren der Lohn zweier fantastischen Künstler, die in Dittishausen die Musik-Comedy-Szene aufmischten.

Die Kulturinitiative ist ein Kind aus der Aktion "Unser Dorf hat Zukunft". Während diese allerdings nie realisiert wurde, ist KuDitt heute ein fester Bestandteil. Ihr Ziel, so Andre Glod von der zwölfköpfigen Gruppe, sei Kultur nach Dittishausen zu holen, neue kulturelle Wege zu gehen und auch Dittishausen als Gegenstück zum Löffinger KuTipp zu etablieren.