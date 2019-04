Senioren bis ins hohe Alter fit und mobil zu halten, Freundschaften zu knüpfen und vor allem auch der Vereinsamung entgegenzutreten, war schon bei der Gründung der DRK-Seniorengymnastik vor 42 Jahren das Ziel. 27 Jahre leitete Rudolf Jaschke diese Gruppe, 18 Jahre Hans Hasenfratz und seit einem Jahr ist es Karin Wiechmann. "Bewegung und Fitness sind im Alter sehr wichtig, aber auch die Lebensfreude und Freundschaften", informiert Karin Wiechmann. So beginnt jeder Gymnastik-Treff mit einer rund 15-minütigen Aufwärmphase mit Musik. Es folgen Gleichgewichtsübungen, Übungen für Koordination, zur Kräftigung der Muskulatur und zur Verbesserung und Förderung der Beweglichkeit. Am Ende der Übungsstunde stehen Gedächtnisspiele für das Gedächtnistraining. Wichtig ist nach der Löffinger Seniorengymnastik der gemütliche Ausklang in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen. Die Teilnehmer haben sichtlich Spaß an dem Angebot des Roten Kreuzes.

Fritz Koßbiel : Sichtlich wohl fühlt sich der einzige Mann in der Gruppe, Fritz Koßbiel. "Es macht Spaß, hält mich fit und jung", informiert der Gründer und Narrenvater der Bachheimer Narrenzunft, der 87 Jahre alt ist. Seit er vor 18 Jahren mit der Seniorengymnastik begonnen habe, habe er weniger Gesundheitsprobleme.

Inge Menschig : Die Wahl-Bachheimerin Inge Menschig fand den Weg zur Seniorengymnastik schon bei Rudolf Jaschke. "Damals haben wir noch gemeinsame Ausflüge unternommen", informiert sie. Die Gymnastik möchte sie keineswegs missen, sie gehöre zu ihrem Alltag und mache diesen abwechslungsreich. Dass man auch mit Rollator dabei sein kann, dafür ist Inge Menschig das beste Beispiel.

Rosa Huber: Die Löffingerin Rosa Huber hatte schon bei Renate Rosenfelder, die sich aktiv im Löffinger Altenwerk einbrachte, die Bedeutung und den Spaß an der Seniorengymnastik entdeckt. Auch dort stand neben der körperlichen Fitness die Freundschaft und Abwechslung an, etwa durch andere Veranstaltungen wie die Seniorenfastnacht. Nach einer längeren Pause fand die 82-Jährige nun den Weg über Alma Bausch zum DRK. "Die Bewegung im Alter ist sehr wichtig und tut gut", sagt sie.

Gerda Wunsch: 2001 zog das Bäckerunternehmer-Ehepaar Wunsch nach Löffingen, um näher bei ihrer Tochter zu sein, die in Rötenbach wohnt. Für die Neu-Löffingerin ist die Seniorengymnastik nicht nur ein Ort, um sich körperlich und geistig fit zu halten, sondern auch um Gleichgesinnte zu treffen. "Hier habe ich Bewegung in Gesellschaft, ich warte immer auf diesen Dienstag, vor allem auch auf den Abschluss-Kaffee", meint die 79-Jährige.

Edith Rappenegger : "Fit wie ein Turnschuh", könnte man Edith Rappenegger (83 Jahre) bezeichnen, die ständig unterwegs ist. Seit acht Jahren gehört sie der DRK-Seniorengymnastik an, eine ihrer vielen Bewegungsmöglichkeiten. "Ob Laufen oder Gymnastik für mich ist Bewegung vor allem wegen meiner Diabetes wichtig, die ich so in den Griff bekomme", betont Rappenegger.

Franziska Rodenhaus: Vor zwei Jahren zog die gebürtige Unadingerin Franziska Rodenhaus (84) vom Bodensee zu ihrer Schwester Luise Braun. In der Seppenhofer Straße in Löffingen fand sie zwar eine neue Bleibe, musste sich allerdings wieder einen Bekanntenkreis aufbauen. Durch die Seniorengymnastik sei dies gut gelungen, Sport, Bewegung, Spaß und Kommunikation seien hier gegeben.

Marie Vögtle : Seit ein paar Monaten dabei ist Marie Vögtle (78) aus Löffingen, die sich in der Gruppe gut aufgenommen und schon integriert fühlt. Sie war schwer krank, hatte einen Schlaganfall und bekam von den Ärzten den Rat, sich körperlich fit zu halten. "Gesundheitlich geht es mit mir wieder bergauf, ich habe viel Spaß in der Gruppe und vor allem haben wir eine gute Trainerin".

Anna Ratke: Vor einem Jahr hatte auch die 79-jährige Anna Ratke aus Löffingen einen Schlaganfall. In der Reha wurde ihr ans Herz gelegt, sich einer Seniorengymnastik anzuschließen. "Mit der DRK Gruppe fand ich eine ideale Gruppe und mit Karin Wiechmann eine kompetente Trainerin", sagt sie.