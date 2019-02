Schon längst sind die Zeiten vorbei, als Schulen reine Lehranstalten waren. Heute zählen Fach- und Sozialkompetenz, dazu viele Extras um die jungen Menschen fürs Leben fit zu machen. Wie dies in Löffingen funktioniert, zeigte der Schulverbund, der zum Tag der offenen Tür einlud, um einen Einblick in den Schulalltag zu geben, aber auch Viertklässler und ihre Eltern über das Angebot der Schule zu informieren. Für den kleinen Dominik ist nun klar: "In diese Schule möchte ich in Zukunft gehen."

Vor allem hat es ihm der Technikraum angetan. Dort haben Schüler mit Lego Zukunftsautos geschaffen, die alle über ein Handy bewegt werden können. Der Zehntklässler Domenik Eckerle erklärte dem Nachwuchs die Themenfelder "Steuern und Regeln". Der Technikraum war vor allem für die Jungs eine richtige Fundgrube. Es waren die Schüler selbst, die ihre Schule vorstellten, eine tolle Idee, die gut ankam. Selbst Unterrichtsfächer wie Chemie und Physik wurde für viele Beuscher ein Stück interessanter. Konnte man hier so mancher Frage auf den Grund gehen, wie beispielsweise der Unterschied zwischen Flüssig- und fester Seife. Maja fragte gleich bei Cornelia Karvouniaris nach, wie das mit dem Nähen sei und Lea wollte alles über die Möglichkeiten der bildenden Kunst wissen. Eine Reise durch den Schwarzwald, ein Blick in die erfolgreiche Firmengeschichte eines Traktorherstellers oder auch ein Mathe-Quiz im EDV-Raum, waren weitere Möglichkeiten. Die Schüler hatten die Qual der Wahl, auch die jungen Damen, die sich für den einen oder anderen Nagellack entscheiden mussten. Perfekt in Szene setzte sich die Klasse 5c bei ihren englischen Theatervorstellungen."Vampires in the Black Forest" mit Falko Zipfler und Eugenia Hagen hießen die Stücke. "Da macht Englisch richtig Spaß", kommentierte Robin, der ab kommenden Schuljahr ebenfalls den Löffinger Schulverbund besuchen möchte.

Das Aufgabenfeld der Schulsozialarbeit stellte Stefanie Gutenkunst den Schülern und Eltern vor. Mit dabei waren auch die neuen Streitschlichter.

Nun dürfen sich die Schüler auf die Fastnachtsferien freuen. Am heutigen Schmotzigen Dunnschtig gibt es die große Schülerbefreiung durch die Löffinger Narren. Dann werden die Rektorinnen Silke Keller und Saskia Bea vor das Narrengericht zitiert, um ihre Schlüssel abzugeben.