Eine echter Blickfang ist die neue Hütte an der Halfpipe in Löffingen. Es ist die erste Aktion des Sommerferienprogramms des Jugendraums mit Stefanie Gutenkunst und Emanuel Kaufmann. Die beiden Jugendsozialarbeiter haben sich nicht nur etwas Großartiges einfallen lassen, sondern trafen bei den Jugendlichen mit ihren Plänen auch voll ins Schwarze.

Ferienspaß

Am Montag, 12. August, geht es mit dem Jugendraumferienprogramm weiter. Adventure-Golf in Bad Dürrheim steht auf dem Programm. Für Kinder und Jugendliche zwischen elf und 18 Jahren. Am Mittwoch, 14. August, ist zwischen 16 Uhr und 18 Uhr ein offenes Sportangebot für alle ab elf Jahren. Am 19. August geht es ins Tatzmania für Kinder und Jugendliche zwischen acht und 16 Jahren. Anmeldungen sind im Jugendraum erforderlich.