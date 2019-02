von Thomas Schröter

Die Verkehrsführung in der Löffinger Innenstadt erfährt eine wesentliche Änderung. Der Gemeinderat befürwortete bei seiner jüngsten Sitzung die Umwandlung weiter Teile der Kirchstraße – gemeint ist der nördliche Teil bis zum Bereich "Kirchstraße/Eggertstraße/südlicher Rathausplatz" in eine Einbahnstraße. Die Stadtverwaltung erhielt den Auftrag, einen entsprechenden Antrag bei der Straßenverkehrsbehörde einzureichen. Außerdem stimmte das Stadtparlament für die Ausweitung der Tempo 30-Zone auf weite Teile des östlich der Hauptstraße gelegenen Stadtbereichs.

Weitergehende Überlegungen finden keine Mehrheit

Keine Mehrheit fanden im Gemeinderat hingegen mehrere weitergehende Überlegungen. Der Vorschlag, die Kirchstraße nicht nur in eine Einbahnstraße, sondern damit einhergehend auch in einen verkehrsberuhigten Bereich umzuwandeln, setzte sich ebenso wenig durch, wie das Vorhaben, die Kirchstraße bis zur Abzweigung Eggerstraße und den weiteren Verlauf am Rathausplatz bis zur Einmündung in die Hauptstraße als Einbahnstraße auszuweisen. Ebenfalls nicht mehrheitsfähig war die Idee, den "hinteren Bereich" der Kirchstraße, beginnend beim Zigarrenhaus Vogt, ebenfalls einer Einbahnstraßenregelung zu unterwerfen.

Der Vorschlag, in der Kirchstraße nicht nur eine Einbahnstraße, sondern in Kombination auch einen verkehrsberuhigten Bereich auszuweisen, ging auf die Stadtverwaltung und das mit den Planungen beauftragte Ingenieurbüro Riede zurück. Er fand in Bürgermeister Tobias Link und SPD-Stadträtin Anette Heiler zwar glühende Verfechter, der Funke wollte aber partout nicht auf andere Stadträte überspringen. Heiler meinte, dass insbesondere in diesem Teil der Straße besonders viele Kinder und ältere, teilweise auf Gehhilfen angewiesene Menschen unterwegs seien. Deshalb biete sich ein verkehrsberuhigter Bereich, in dem Fußgänger und Autofahrer gleichberechtigt sind, geradezu an.

Auch der Hinweis von Riede-Vorstand Franz Braun, dass ein verkehrsberuhigter Bereich großzügigere Gestaltungsmöglichkeiten, gerade auch im Hinblick auf die Schaffung zusätzlicher Parkplätze, eröffne, führte nicht zu einem Stimmungsumschwung. Die Fraktionssprecher Manfred Furtwängler (CDU), Werner Adrion (FDP/FW) und Georg Meyer (SPD) blieben bei ihrem zuvor schon geäußerten "Nein" zu diesem Thema.

CDU-Stadträtin Marlene Müller-Hause befürchtete, dass die Beschilderung eines verkehrsberuhigten Bereichs – im Volksmund auch gerne und irreführend als "Spielstraße" bezeichnet – viele Autofahrer davon abhalten würde, überhaupt in die Kirchstraße einzufahren. Das hätte, betonte Müller-Hauser, fatale Konsequenzen für den Einzelhandel in der Innenstadt.

Die von SPD-Sprecher Georg Meyer ins Gespräch gebrachte Variante, die Kirchstraße auch im weiteren Verlauf ab dem Bereich "Kirchstraße/Eggertstraße/südlicher Rathausplatz" bis zur Einmündung in die Hauptstraße ebenfalls in die Einbahnstraßenregelung einzubeziehen, wurde im weiteren Diskussionsverlauf als unpraktikabel verworfen. Das generiere umständliche und unnötig lange An- und vor allem Abfahrtswege zur Post und würde für erhöhtes Verkehrsaufkommen in der Eggertenstraße führen, lautete das Hauptargument gegen Meyers Idee.

Auch der Vorstoß von SPD-Stadtrat Dieter Köpfler, den "hinteren Teil" der Kirchstraße ab dem Zigarrenhaus Vogt als Einbahnstraße auszuweisen, fiel letztlich nicht auf fruchtbaren Boden. Anders als Köpfler konnte oder wollte die Mehrheit des Gemeinderats in dieser Regelung keine Verbesserung der Verkehrsführung unter Sicherheitsaspekten erkennen.