Ein weiterer Blick in die wechselvolle Geschichte des Baarstädtchens Löffingen ermöglichte Heimatforscher Rudolf Gwinner anlässlich der Vortragsreihe im Jubiläumsjahr 1200 Jahre Löffingen. Gwinner ging dem demokratischen Neuanfang in de Jahren 1945/46 auf den Grund. Auch hier war der Saal der Tourist-Information voll besetzt und die interessierten Gäste bereicherten den spannenden Vortrag. Die Zeitzeugen Hans Hasenfratz (83) und Irma Hasenfratz (82) konnten so manche und Neuigkeit zum Vortrag beitragen.

Löffingen im Bombenhagel: Am 25. April 1945 marschierten die Franzosen in Löffingen ein. Zwei Stunden zuvor fand der letzte Bombenangriff auf Löffingen statt. Insgesamt gab es acht Fliegerangriffe, am 30. September 1944, und dann Schlag auf Schlag am 19., 22., 24. und 27. Februar, 4., 14. und 25. April 1945. "Das Ziel war der Löffinger Bahnhof, um die Munitionstransporte zu stoppen, die aus dem Munitionslager im Löffinger Stadtwald transportiert wurden. Gleichzeitig sollte auch das Benz-Sägewerk zerstört werden, da hier die Munitionskisten hergestellt wurden", so Gwinner. Zeitzeuge Hans und Irma Hasenfratz sowie Zeitungsberichte von damals berichteten über die Situation nach dem Bombenhagel, den Schock und die Angst der Menschen, die im Luftschutz-Keller von Wagner Schelling Schutz gesucht hatten.

Heimatforscher Rudolf Gwinner hat viele interessante Fakten zum demokratischen Neuanfang Löffingens zusammen getragen. Bild: Gerold Bächle | Bild: Gerold Bächle

Die Schäden: Die weibliche Feuerwehr unter der Leitung von Karl Glunk und Franziska Heiler, sie wurden unterstützt von den Feuerwehren aus Bonndorf, Neustadt, Göschweiler und Rötenbach, waren im Großeinsatz, um dem Feuer Herr zu werden. Am Ende gab es mehrere Tote und viele Verletzte zu beklagen. 456 Personen waren obdachlos, insgesamt wurden 19 Gebäude durch die Angriffe total zerstört, 14 schwer beschädigt und 169 leicht beschädigt. Das Bahnhofsareal glich einem Kraterfeld, zerstört wurde das Telefonnetz, die Wasser- und Stromleitungen, die Bahnverbindung war unterbrochen und das Löffinger Krankenhaus musste sogar kurzfristig geräumt werden. Der Gebäudeschaden wurde auf 528 444 Deutsche Mark beziffert.

Demokratischer Neubeginn: Am 27. Mai 1945 wurde der Grundstein für den demokratischen Neubeginn in Löffingen gelegt. Auf Initiative von Schneidermeister Hermann Ganter hatte Bürgermeister Wilhelm Maier 38 "unbelastete Bürger" zu einer Versammlung ins Löffinger Rathaus eingeladen. Diese wählten einen provisorischen Gemeinderat bestehend aus Altbürgermeister Adolf Kuster, Ernst Messmer, Paul Benitz, Hermann Ganter, Fritz Adrion Senior, Josef Egle, Wilhelm Maier wurde zum Bürgermeister ernannt. Das Gremium wurde von den Franzosen zwar nicht anerkannt, aber geduldet. "Im Vergleich zu anderen Gemeinden hatte Löffingen einen relativ großen Gestaltungsfreiraum", so Gwinner.

Am 15. September 1946 wurden in Löffingen nach 1932 erstmals wieder freie Kommunalwahlen durchgeführt. Angetreten waren die Christlich-Soziale Volkspartei (CSVP), die Sozialistische Partei (SP) und die Kommunistische Partei (KP) auf einer Einheitsliste. Gewählt wurden von der Bevölkerung Paul Benitz, Hermann Ganter, Adolf Schelling, Adolf Heizmann, Bernhard Strobel und Josef Egle. Ehemalige NSDAP-Mitglieder hatten kein Wahlrecht. Bürgermeisterwahl: Am 5. Dezember 1948 fand in Löffingen die erste freie Bürgermeisterwahl statt, es gingen 801 Einwohner zur Wahl. Die Bevölkerung wählte Paul Benitz mit 335 Stimmen zum Bürgermeister. Ein vorgesehener zweiter Wahlgang – Karl Zepf hatte 326 Stimmen, wurde abgelehnt, da Zepf als Mitläufer eingestuft wurde und deshalb nicht wählbar war.

Zur Person Rudolf Gwinner, Kreisrat und Heimatforscher, ging der Geschichte um den demokratischen Neuanfang Löffingens auf den Grund. Er forschte dazu in verschiedenen Archiven. Der 64-jährige pensionierte Realschullehrer sieht in seinen Forschungen einen politischen und historischen Hintergrund. (pb)