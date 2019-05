23 Grad ist derzeit das Wasser im Waldbad warm, welches nun seine Pforten geöffnet hat. Aufgrund dieser Temperaturen wird am heutigen Freitag das Bad von 9 Uhr bis 11 Uhr und von 17 Uhr bis 19 Uhr geöffnet haben. Die beiden Wassermeister Patrick Schmidt und Ralf Sättele sorgen für die Wasserqualität, für die Sicherheit stehen die Badeaufsichten mit Sabine Tschakal, Petra Vetter und Herbert Kienzler (ab Juli noch eine zusätzliche Kraft) am Beckenrand.

Am Wochenende und abends übernimmt das DLRG die Badeaufsicht, dank ihres Engagements können bei hochsommerlichen Temperaturen die Öffnungszeiten bis 21 Uhr angeboten werden. Für das kulinarische Angebot in der Badegaststätte und am Kiosk sind Luzian und Joana Habich zuständig. Den Kartenverkauf übernimmt die Stadt in Eigenregie, die Kasse wird von Conny Kienzler, Hildegard Frei sowie Regina und Friedhelm Deckert besetzt sein. Wenn in der nächsten Woche die Temperaturen wieder steigen und der Frühsommer einkehrt, wird auch das Waldbad wieder täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr zum Schwimmen und Genießen einladen. Gesorgt ist für Sport und Spaß für alle Generationen.

Bei hochsommerlichen Temperaturen werden die Öffnungszeiten des Bades bis 21 Uhr erweitert, bei Regen bleiben die Badezeiten von 9 Uhr bis 11 Uhr und von 17 Uhr bis 19 Uhr gekürzt.