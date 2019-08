Linedance erobert nicht nur Löffingen und den Hochschwarzwald sondern auch die Baar. Karin Draxler aus Hinterzarten hat diesen Tanzsport in der Region populär gemacht, der seit Jahren in Hinterzarten und Löffingen und nun auch in Donaueschingen angeboten wird.

Modern und gesund: Der Vorteil von Linedance liegt klar auf der Hand, wenn man die Löffinger Linedance-Profis wie Brigitte Maier, Bärbel Wider, Uli Heiler oder Ursula Conzelmann hört, die seit Beginn an mit dabei sind. Es macht Spaß, fördert die Konzentration und Koordination und ist eine moderne, dynamische Gesundheitsvariante für Körper und Geist. 2014 wurde der erste Kurs in Löffingen angeboten. „Es kann ohne Partner getanzt werden und ist für jedes Alter geeignet“, ergänzt die Trainerin Karin Draxler aus Hinterzarten. Die tanzfreudigen Damen hatten sich in Hinterzarten, dort hat man Linedance schon 2012 entdeckt, mit dem Linedance-Virus angesteckt und wollten dieses Angebot auch im Baarstädtchen haben.

Modern, dynamisch und gesund – das ist Linedance, eine Tanzsportart, welche in Löffingen immer mehr Anhänger findet. | Bild: Gerold Bächle

Modern Linedance : Wer glaubt, bei Linedance Cowboyboots und Jeanshemd zu entdecken, der wird bei den Kursen von Karin Draxler erstaunt sein. Denn hier bewegen sich fast ausschließlich Damen im sportlichen Outfit in Linie. Auch nicht Countrymusik ertönt im Gebertsaal aus der Musikbox, sondern fast alle Musikrichtungen, von Pop, Rock, Rumba, Samba, Salsa, Two Step bis hin zu Cha Cha und Walzer. Das einzig Vergleichbare ist „Dance in Line“, ganz vorne die Linedance-Trainerin Karin Draxler. Es gibt tausende von Choreografien, doch die Basis-Schritt-Kombinationen sind immer wieder zu finden. So wird es für die Teilnehmer auch immer leichter, sich neue Choreografien anzueignen.

