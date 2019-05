Nicht Mathematik oder Deutsch stand auf dem Stundenplan, sondern der richtige Umgang mit dem Fahrrad: Für die 54 Schüler der Grundschule Bachheim/Unadingen ein großes Vergnügen. Rektorin Susanne Marx hatte sich mit ihrer Schule diesem landesweiten Fahrradaktionstag angeschlossen.

Aktionstag

Das Ziel des Aktionstages ist eine Sensibilisierung für das richtige Verhalten mit dem Fahrrad. Durch die Einbindung der Eltern und Lehrer wird der Aktionstag zu einem echten Erlebnis. Nachdem die Aktion so gut gelaufen ist, möchte Susanne Marx solche Aktionstage auch in Zukunft anbieten. „Viele Schulen haben sich angemeldet, wir hoffen, dass wir erneut berücksichtigt werden“, so Marx. Die Aktion wird noch bis im Oktober durchgeführt, insgesamt werden 150 Schulen sich an diesem Radaktionstag beteiligen. (pb)