Zum Jahresprogramm der Löffinger Stadtmusik gehört das Kirchenkonzert im November. In diesem Jahr hat Dirigent Thomas Epple das Konzert unter das Motto "Frieden" gestellt. Nach diesem musikalischen Feuerwerk am Sonntag, 4. Novmeber, können die Kunstkalender erworben werden.

Thema Frieden

Ganz bewusst hat Thomas Epple das Kirchenkonzert unter das Motto "Frieden" gestellt. Es jährt sich zum 400. Mal der Ausbruch des 30-jährigen Krieges und zum 100. Mal das Ende des Ersten Weltkriegs. Zwei Kriege, die auch im Baarstädtchen nicht spurlos vorüber gingen, wie der Blick in die Stadtgeschichte zeigt. "Es jährt sich auch zum 50. Mal die 68er-Bewegung, die eng mit den aufkeimenden Friedensbewegungen in dieser Zeit steht", so Epple. (pb)