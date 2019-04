Gewalt gegen Frauen ist heute immer wieder an der Tagesordnung. Dies nahmen die Dittishauser Landfrauen auf, um die Frauen aus der Opferrolle heraus zu holen. Sie engagierten kurzerhand mit Elke Tränkle aus Brigachtal eine Expertin in Sachen Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen. Tränkle bringt den Damen an mehreren Abenden die Grundzüge der Selbstverteidigung bei und zeigt ihnen, wie sie sich im Ernstfall gegen einen Angreifer schützen können. Die Teilnehmerinnen zeigen sich begeistert.

Praxistipps: Zehn unterschiedliche Techniken haben die Damen gelernt, um Angriffe mit gezielten Tritten und Stößen entsprechend abzuwehren. Allerdings auch das Wissen, das 80 Prozent der Übergriffe in der häuslichen Umgebung stattfinden.

Zehn unterschiedliche Techniken haben die Damen gelernt, um Angriffe mit gezielten Tritten und Stößen entsprechend abzuwehren. Allerdings auch das Wissen, das 80 Prozent der Übergriffe in der häuslichen Umgebung stattfinden. Priska Eckmann: "Ich will kein Opfer werden", erklärt Priska Eckmann (59 Jahre, Bürokauffrau), welche die Tricks und Tipps für den Alltag, Beruf und die Freizeit anwenden kann und will. Beruflich treffe sie immer wieder auf fremde Leute, die auf den ersten Blick nicht immer vertrauenserweckend seien. Hier mit einer entsprechenden Körperhaltung aufzutreten, stärke auch ihr Selbstbewusstsein. Auch für den Sport, wenn sie beim Joggen sei, helfe ihr dieser Kurs.

"Ich will kein Opfer werden", erklärt Priska Eckmann (59 Jahre, Bürokauffrau), welche die Tricks und Tipps für den Alltag, Beruf und die Freizeit anwenden kann und will. Beruflich treffe sie immer wieder auf fremde Leute, die auf den ersten Blick nicht immer vertrauenserweckend seien. Hier mit einer entsprechenden Körperhaltung aufzutreten, stärke auch ihr Selbstbewusstsein. Auch für den Sport, wenn sie beim Joggen sei, helfe ihr dieser Kurs. Cilla Hilpert : "Ich bin eigentlich selbstbewusst und habe keine Angst", sagt die 16-jährige Dittishauser Schülerin Cilla Hilpert. Sie habe genug Selbstbewusstsein, um sich wehren zu können, doch nun habe sie auch noch die entsprechende Technik, die sie einsetzen könnte. Nach diesem Kurs könnte vor allem ihre Mutter beruhigt sein, wenn sie alleine in Freiburg unterwegs sei.

"Ich bin eigentlich selbstbewusst und habe keine Angst", sagt die 16-jährige Dittishauser Schülerin Cilla Hilpert. Sie habe genug Selbstbewusstsein, um sich wehren zu können, doch nun habe sie auch noch die entsprechende Technik, die sie einsetzen könnte. Nach diesem Kurs könnte vor allem ihre Mutter beruhigt sein, wenn sie alleine in Freiburg unterwegs sei. Jutta Knöpfle: Die 65-jährige Ruheständlerin Jutta Knöpfle ist oft entweder als Joggerin oder mit dem Rad in der Umgebung anzutreffen. Früher ging sie auch alleine durch den Wald, doch nach den Vorfällen in Freiburg habe sie ihr Sportverhalten verändert. "Heute meide ich Wald- und Gebüschwege und gehe jetzt mit Sportkollegen. Nach dem Kurs fühle ich mich einfach sicherer, obwohl ich zum Schutz immer etwas dabei habe", sagt sie.

Die 65-jährige Ruheständlerin Jutta Knöpfle ist oft entweder als Joggerin oder mit dem Rad in der Umgebung anzutreffen. Früher ging sie auch alleine durch den Wald, doch nach den Vorfällen in Freiburg habe sie ihr Sportverhalten verändert. "Heute meide ich Wald- und Gebüschwege und gehe jetzt mit Sportkollegen. Nach dem Kurs fühle ich mich einfach sicherer, obwohl ich zum Schutz immer etwas dabei habe", sagt sie. Melanie Benz: "Ich bin zwar noch nie in einer brenzligen Situation gewesen, doch ich möchte im Notfall wissen, wie ich mich verteidigen kann. Wichtig war für mich auch das umfangreiche theoretische Wissen, welches hier vermittelt wurde", sagt Melanie Benz (30). Nun habe sie die Technik und wisse auch, wie es zu Überfällen kommen könne, gleichzeitig sei auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt worden.

"Ich bin zwar noch nie in einer brenzligen Situation gewesen, doch ich möchte im Notfall wissen, wie ich mich verteidigen kann. Wichtig war für mich auch das umfangreiche theoretische Wissen, welches hier vermittelt wurde", sagt Melanie Benz (30). Nun habe sie die Technik und wisse auch, wie es zu Überfällen kommen könne, gleichzeitig sei auch ihr Selbstbewusstsein gestärkt worden. Maria Hartmann: "Mit meinem Hund muss ich auch abends raus, nach diesem Kurs fühle ich mich einfach sicherer", erklärt Maria Hartmann, 69 Jahre, Rentnerin. Alleine das Gefühl die Technik zu kennen und das Wissen um die Körpersprache, bringe ihr sehr viel. Trotzdem werde sie weiterhin Pfefferspray und einen Piepser dabei haben. Sie erlebe immer wieder, dass bei ihr durchs Fenster geschaut werde, was ein schlechtes Gefühl verursache.

"Mit meinem Hund muss ich auch abends raus, nach diesem Kurs fühle ich mich einfach sicherer", erklärt Maria Hartmann, 69 Jahre, Rentnerin. Alleine das Gefühl die Technik zu kennen und das Wissen um die Körpersprache, bringe ihr sehr viel. Trotzdem werde sie weiterhin Pfefferspray und einen Piepser dabei haben. Sie erlebe immer wieder, dass bei ihr durchs Fenster geschaut werde, was ein schlechtes Gefühl verursache. Jutta Scherer: "Ich komme abends mit dem Bus aus Titisee und muss dann vom Bahnhof auf den Reichberg. Im Bus und Zug sind immer ganze Gruppen Männer mit Migrationshintergrund, die denselben Weg wie ich gehe. Wenn diese dann auch noch Alkohol dabei haben fühle ich mich nicht wohl und mir ist unheimlich", sagt die 57-jährige Medizinische Fachangestellte Jutta Scherer. Nun fühle sie sich sicher in dem Bewusstsein, nicht nur Tricks anwenden zu können, sondern auch ihre Körpersprache einzusetzen.

"Ich komme abends mit dem Bus aus Titisee und muss dann vom Bahnhof auf den Reichberg. Im Bus und Zug sind immer ganze Gruppen Männer mit Migrationshintergrund, die denselben Weg wie ich gehe. Wenn diese dann auch noch Alkohol dabei haben fühle ich mich nicht wohl und mir ist unheimlich", sagt die 57-jährige Medizinische Fachangestellte Jutta Scherer. Nun fühle sie sich sicher in dem Bewusstsein, nicht nur Tricks anwenden zu können, sondern auch ihre Körpersprache einzusetzen. Nicole Kaltenbach: "Unsere Welt wird immer unsicherer, auch wir sind hier nicht vor Überfällen gefeit. Ich kann hier so viel Positives und Wissenswertes für mich mitnehmen und die Situationen sowie auch das Gegenüber besser einschätzen", sagt Erzieherin Nicole Kaltenbach (44). Nun könne sie abends mit einem guten Gefühl raus, das Selbstbewusstsein sei gestärkt worden und auch die Ängste hätte sie abbauen können.