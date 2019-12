von Helmut Rosenstiel

Mit dem Vierakter „Der Grillclub mit dem roten Auto„ begeisterte die Unadinger Theatergruppe in der voll besetzten Bürgerhalle das Publikum. Ein schöner Erfolg, nicht allein durch die grandiosen Laienschauspieler, sondern auch zu verdanken der Regisseurin Carola Netz, die bei ihrem Bühnenjubiläum bei der Rollenverteilung erneut ein glückliches Händchen bewies, denn seit 25 Jahren leitet sie als Regisseurin das Theaterspiel. Viel Szenenapplaus und tosender Beifall waren den elf Akteuren am Ende der kurzweiligen Aufführung gewiss.

Als Veranstalter des Weihnachtstheaters fungierte heuer im Turnuswechsel der örtliche Rotkreuzverein. Im Vordergrund der Feuerwehrsatire steht eine Ortsfeuerwehr, Carsten Lögering hat diese Problematik zu einer ländlichen Komödie verarbeitet, die zu den Unadinger Protagonisten bestens passte.

Dann endlich hob sich der Vorhang und es konnte nach Herzenslust gelacht werden. Die Handlung des fröhlichen Theaterstücks wurde von den Unadinger Schauspielern bestens in Szene gesetzt: Die Ortsfeuerwehr besteht nur noch aus drei Mitgliedern, die Martin Netz, Lukas Dieterle und Sven Egy darstellen. „Scheißegal“ ist die Haltung der Männer, die außer Bier trinken und grillen nichts zustande bekommen. Das Lotterleben des gemütlichens Trios nimmt jedoch ein baldiges Ende, als die junge Ortsbrandmeisterin alias Franziska Netz köstlich in Aktion tritt und den Sauladen gehörig umkrempelt und Ordnung hinein bringt.

Weitere engagierte Frauen treten in der Folge der Feuerwehr bei, ein Kulturschock für die Männer, wobei sich insbesondere Martin Netz und Lukas Dieterle in ihrer Paraderolle ergänzen. Das Ganze läuft ungehindert auf einen ungleichen Geschlechterkampf hinaus, bei dem mit allen Mitteln gekämpft wird und in ihrer Rolle als „Lehrer“ Uschi Engesser überzeugt.

Die Lacher auf der Seite haben hierbei die Ehefrauen Walburga Koßbiel und Jasminka Wenzinger, während Isabel Oschwald eher als „Dame von Welt“ als Augenweide erscheint.

Ein glückliches Ende bescherte den Drei nach gelungenem Noteinsatz der mit höchstem Dienstgrad ausgestattete Kreisbrandmeister, den Heinrich Oschwald spielt. Als übriges Personal bereicherten Martina Egy und Andres Egy mit erfrischenden Dialogen die Vorstellung.