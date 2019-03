Mit dem Abbrennen der Fasnetfunken endet endgültig die Fasnet 2019 und somit auch das Vorrecht der 20-er. In jedem Ort hat der Fasnetfunken seine Besonderheiten. Doch eines ist gleich, gerne wird der Funken von anderen Ortsgruppen heimlich vorzeitig angezündet. In diesem Jahr traf es Unadingen. Während die Feuerwehr im Einsatz war, geschah das "Unglück" und so brannte der Unadinger Fasnetfunken nicht wie geplant am Sonntagabend, sondern bereits in der Nacht zuvor. In Löffingen hatten die 20-er den Fasnetfunken gut gesichert, der dann am Sonntagabend, nachdem die Narren mit den Löffelguggis zur Wanne spaziert waren, brannte. Für so manchen 20-er war es ein wehleidiger Blick zurück auf eine tolle Fasnet, in denen sie die Sonderrolle spielten.

In Dittishausen gibt es nicht nur den Fasnetfunken, sondern hier werden auch glühende Scheiben ins Tal geschlagen. Jeder Scheibe wird ein Spruch gewidmet. Nicht mehr am Sonntag fliegen die glühenden Scheiben in Dittishausen ins Tal, sondern bereits am Samstag. Auch in Reiselfingen haben die Münzlochgeister den Fasnetfunken auf dem Hohfahne bereits am Samstag angezündet. Während die Fasnetfunken üblicherweise als Haufen mit brennbarem Material aufgeschichtet werden, wird in Göschweiler der Fasnetfunken in ein mit drei hohen Stangen gebautes Dreieck hochgeschichtet. Davor gibt es den Vorfunken, der als erstes angezündet wird, erst dann ist der eigentliche Fasnetfunken an der Reihe. Auf der Spitze der Fasnetfunken ist üblicherweise eine Hexe, die dann mit dem Fasnetfunken verbrennt.

Auf der Informationsseite "Narri-Narro" der schwäbisch-alemannischen Narren ist vermerkt, dass die Entwicklung des Funkenabbrennens wohl die mittelalterliche Rechtsauffassung sein könnte. Danach soll alles Gottferne, Ketzerische und Teuflische im Feuer vernichtet werden. Die Fastnacht, in der ausschweifend gelebt wird, kommt somit ebenfalls ins Feuer.