Spiel, Sport und eine Menge Spaß hieß es am Wochenende beim Jubiläums-Fest im Freibad Dittishausen. Der Vorstand um den neuen Vorsitzenden des Fördervereins, Joachim Bächle, hat tief ins Unterhaltungsprogramm gegriffen, um dieses Doppeljubiläum zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.

Baderöffnung 1964

„Bei strahlendem Sonnenschein und bei über 30 Grad Wassertemperatur wurde unter vielen Gästen und der Musikkapelle das erste beheizbare Freibad in Dittishausen eingeweiht“, so hat einst Maria Rupp, Ehefrau von Bürgermeister Fritz Rupp, das Ereignis in ihrer Erinnerungsschrift festgehalten. Schwimmen konnten damals nur wenige. So war es Lehrer Kurt Maurath, der nach Fertigstellung des Beckens den Schülern Schwimmen beibrachte. (pb)